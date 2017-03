Ponyfarm sucht Mitstreiter Cathleen Schmidt bewirtschaftete die Hausdorfer Farm bisher mit einer guten Freundin. Jetzt sucht sie nach neuen Möglichkeiten.

Auch in der Weihnachtszeit war auf der Ponyfarm in Hausdorf etwas los. Nun sucht die Farm neue Mitstreiter. © Archivfoto: René Plaul

Die Ponyfarm in Hausdorf geht neue Wege. Der Hof, der bisher von zwei Pferdefreunden bewirtschaftet wurde, soll jetzt von einem Reitverein geführt werden. Cathleen Schmidt, die die Ponyfarm in Schönteichen mit gegründet hat, konnte schon sechs Mitstreiter von der Idee begeistern. Sie sucht allerdings noch nach weiteren Pferdefreunden, die mitarbeiten wollen.

Der Verein soll sicherstellen, dass die Arbeit auf der Ponyfarm fortgeführt werden kann. Cathleen Schmidt und ihre gute Freundin Anne Döring starteten schon vor sechs Jahren mit ihrer eigenen Ponyfarm in Hausdorf. Sie betreuten die Pferde und Ponys auf dem Hof, feierten Hoffeste mit den Schönteichenern und organisierten Weihnachtsmärkte. Darüber hinaus gaben sie Reitunterricht und richteten Kindergeburtstage aus. Anne Döring hört allerdings Ende März auf und scheidet damit auch aus der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) aus, die die Farm betreibt. Cathleen Schmidt hat deshalb eine Entscheidung getroffen. „Da ich den Ponyhof-Gedanken und die Arbeit mit den Pferden und Kindern nicht aufgebe, aber den Reiterhof neben meiner Arbeit nicht alleine weiterführen kann, habe ich mit anderen Mitgliedern einen Reitverein gegründet“, sagt sie. „In der Zusammenarbeit mit vielen Mitgliedern, und dazu haben sich schon viele bereiterklärt, kann das Projekt weitergeführt werden.“ Cathleen Schmidt und Anne Döring haben die Arbeit schon immer neben ihren eigentlichen Berufen als Bankkauffrau und Sozialpädagogin gestemmt. Das wird in Zukunft nicht anders.

Die Pferde leben auf dem Ponyhof in Hausdorf in einem Offenstall. Das war den beiden Frauen immer wichtig. Die Tiere können damit allein entscheiden, ob sie gerade draußen oder drinnen sein wollen. Ein durchsichtiger Vorhang trennt den Stall von der Koppel. Cathleen Schmidt und der neu gegründete Pferdesportverein Ponyfarm Schönteichen wollen die Arbeit am 10. März, 19 Uhr, im Gemeindehaus an der Parkgasse in Hausdorf vorstellen. Interessierte sind herzlich eingeladen. Um eine Teilnahmebestätigung wird unter cathleen.schmidt@gmx.de gebeten. (SZ/pre)

