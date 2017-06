Poncho-Test in Kreba Ulla Hoffmann und Uschi Steiger tanzen noch einmal bei der Sportfestübung Ende Juli mit. Und das mit über 70.

Die Kostüme passen. Ulla Hoffmann (links) und Uschi Steiger testen schon mal die Ponchos fürs 70. Sommer-, Sport- und Parkfest. Bei der Sportfestübung tanzen sie zum Jubiläum in diesem Jahr noch einmal mit. Foto: André Schulze

Einmal noch mitmachen. Diesen Wunsch erfüllen sich Ulla Hoffmann und Uschi Steiger in diesem Jahr. Die beiden Krebaerinnen tanzen bei der Sportfestübung zum 70. Sommer-, Sport- und Parkfest mit. Die geht auf Turnvater Fritz Herberger zurück. Er hat vieles bewegt in Kreba – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Bis zum 30. Fest hat er die Sportfestübung geleitet, erzählt Ulla Hoffmann. Sie ist damals seine Assistentin gewesen. Ab dem 31. Fest hat sie diese Aufgabe übernommen und alljährlich die Sportfestübung choreografiert. Unter der Gütekontrolle des Turnvaters, wie sie lachend sagt. Er hat oft am Rand des Sportplatzes gesessen und zugeschaut, wenn die Tänzer trainiert haben. „So sehr geäußert hat er sich dazu nicht“, erzählt Ulla Hoffmann. „Aber er war gerührt, dass es in seinem Sinne weiterging.“

Vor allem zu DDR-Zeiten ist es gar nicht so einfach gewesen, an Stoffe heranzukommen. Zum VEB Altstoffhandel sind sie dann zum Beispiel gefahren. So haben die Sportler es immer wieder geschafft, Kostüme mit Überraschungseffekt zu schneidern. In der diesjährigen Sportfestübung werden die Höhepunkte der vergangenen siebzig Jahre noch einmal Revue passiert. Tänzerinnen aus Spanien werden wahrscheinlich wieder dabei sein und auch Mexiko wird eine Rolle spielen. Die Ponchos für diesen Teil des Programmes sind noch Original aus der Wendezeit. Einige werden derzeit ausgebessert, andere nachgenäht.

Siebzig Frauen machen mit. „Wir sind angesprochen worden, ob wir uns vorstellen können, da mitzumachen“, sagt Ulla Hoffmann. „Aber, es ist nicht mehr so leicht in vorgerücktem Alter, sich da hinzustellen.“ Ulla Hoffmann ist 73 Jahre, Uschi Steiger sogar schon 79 Jahre. Beiden sieht man das Alter nicht an. Uschi Steiger hat von Anfang an mitgemacht, schon als Kind. Früher ist eine Gruppe der Krebaer Sportler noch durch die Orte gezogen, hat einiges gezeigt und so für das Fest geworben – mit Lautsprecher auf dem Auto.

„Wie sie das alles so rangekriegt hat, haben wir gar nicht so mitbekommen“, sagt Uschi Steiger. Noch heute geht sie in die Sportgruppe. Eine besonders schwere Zeit ist es in den 1960er Jahren gewesen, als es öfters eine Stromsperre gegeben hat. Denn die Musikanlage funktioniert nicht ohne Elektrizität. „Wenn wir da Übungsstunde hatten, ist manchmal stundenlang der Strom weg gewesen“, erzählt die Krebaerin. „Also haben wir selber gesungen, um üben zu können.“ Auch Ulla Hoffmann hat eine besondere Erinnerung aus den 1960er Jahren. 1966 hat sie auch schon einmal die Sportfestübung geleitet. Warum genau, kann sie nicht mehr sagen. Aber damals ist sie hochschwanger gewesen.

Außerdem haben die Mitstreiter in Kreba noch einiges am Sportplatzgelände verändert. Nachdem sie in den 1950er Jahren eigenhändig den Sportplatz hergerichtet haben und die Turnhalle gebaut worden ist, folgt 1961 das nächste Projekt. Bis 1952 sind mobile Freitanzdielen beim Fest aufgebaut worden. Danach ist eine 15 mal 15 Meter große Bühne gebaut worden. Diese ist zunächst jedes Jahr aufs Neue auf- und wieder abgebaut worden. 1961 ist schließlich eine massive Variante der Freitanzdiele eingeweiht worden. Diese steht bis heute. Auf dem Sportplatz davor wird Ende Juli das 70. Sommer-, Sport- und Parkfest stattfinden. Fünf Wochen sind noch Zeit zum Trainieren und Kostüme nähen – dann wird in Kreba gefeiert.

