Pomeranzen für den Zwinger 80 italienische Orangenbäumchen werden im Dresdner Zwinger aufgestellt – gepflegt wurden sie bisher in Großsedlitz.

Er ist der Großsedlitzer Zitrusexperte: Gärtner Karsten Otto. Seit zwei Jahren pflegt er 80 Bitterorangen in der Orangerie des Barockgartens. Wenn die Bäume im Mai im Dresdner Zwinger stehen, wird Karsten Otto mit umziehen. Zumindest in den kommenden zwei Wintern geht es dann aber nochmal zurück nach Großsedlitz.

Im Mai sollen die Bäumchen im Dresdner Zwinger stehen.

Auf diesen Moment haben nicht nur Dresdner lange gewartet: Am 19. Mai werden im Zwinger 80 Orangenbäumchen aufgestellt – fast genau 300 Jahre, nachdem August der Starke mehrere Hundert dieser Pomeranzen erstmals nach Dresden holte, um sie in der Zwinger-Orangerie zu zeigen.

Seit mehreren Jahren hegte Schlösserland-Geschäftsführer Christian Striefler den Wunsch, wieder Bitterorangen in den Zwinger zu stellen. Vor zwei Jahren wurden sie in einer italienischen Baumschule im Süden Roms gekauft. In der Orangerie des Barockgartens Großsedlitz haben die beiden Zitrusexperten Steffen Pabst und Karsten Otto die jungen Bäume gepflegt und fitgemacht für ihren Außeneinsatz. Dass sie nun nach Dresden kommen, ist ein Zeichen in die Zukunft: Bis 2019 wird für den Zwinger eine neue große Dauerausstellung zur Geschichte des Ensembles erarbeitet. Dann jährt sich die Hochzeit vom Sohn Augusts des Starken, Kurprinz Friedrich August II., mit der habsburgischen Kaisertochter Maria Josepha zum 300. Mal.

Für die Zwinger-Orangen sucht der Schlösserland-Freundeskreis noch Paten. 2 750 Euro kostet es, einen Baum fünf Jahre lang zu pflegen. Die Hälfte der neuen Orangen ist schon versorgt.

Bei ihrer Bilanz stellte die Schlösserland GmbH, die 18 Schlösser, Burgen und Gärten für den Freistaat verwaltet, noch weitere Neuigkeiten und Erkenntnisse vor.

Mehr Besucher: Schlösserland trotzt dem Trend

Fast zwei Millionen Gäste besuchten im Jahr 2016 unter anderem die Schlösser in Moritzburg, Weesenstein und Rammenau, bestaunten die Festung Dresden oder fuhren mit der Parkeisenbahn im Dresdner Großen Garten. Das waren zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor. Je gut 400 000 Besucher kamen allein zur Festung Dresden und nach Pillnitz „Dresden kränkelte ja bei seinen Besucherzahlen ein wenig, davon haben wir aber nichts gemerkt“, sagt Christian Striefler. Großen Erfolg hatte etwa Pillnitz mit seiner Ausstellung zum sächsischen Gärtner des Maharadschas.

Moritzburg: Aschenbrödel muss sparen – wegen gefährlicher Bäume

Die Moritzburger Märchenausstellung zum Defa-Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zieht in jedem Jahr mehr Besucher an. Der für rund 100 000 Euro geplante Umbau muss allerdings vertagt werden, denn die Baumpflege macht dem Schlösserland zu schaffen. Etwa 700 000 Euro musste die GmbH im vergangenen Jahr sachsenweit in ihren Baumbestand investieren – bei einem Gesamtetat von gut 20 Millionen Euro. „Die Sicherheit geht vor, da müssen wir nachbessern“, so Striefler.

Dresden: Missbrauchsvorwürfe werden untersucht – Zugbetrieb ist gesichert

Die Dresdner Parkeisenbahn – ein Aushängeschild für das Schlösserland Sachsen – wurde 2016 erschüttert von den Missbrauchsvorwürfen. Nun wurde eine Kommission eingesetzt, die weitere Fälle untersuchen soll. Und die GmbH hat bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen unbekannt erstattet – wegen Beihilfe zur Vertuschung einer Straftat. Eine für Gäste der Schmalspurbahn wichtige Botschaft lautet aber auch: Die Parkeisenbahn wird fahren.

Das wichtigste Vorhaben der Schlösserland GmbH in Dresden ist die Sanierung der Festung innerhalb der Brühlschen Terrasse. Seit Anfang Januar ist die Festung für Besucher geschlossen. Bis Ende 2018 sollen hier nicht nur die Sanitäranlagen hochwassersicher gemacht werden. In der unterirdischen Festung soll auch eine neue, multivisuelle Dauerausstellung entstehen.

Am Sonntag, 9. April, plant die Schlösserland GmbH im Palais im Großen Garten Dresden ein Frühlingsfest zur Saisoneröffnung. Neben Musik und Puppentheater stellen sich alle sächsischen Schlösser, Burgen und Gärten vor.

