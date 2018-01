Polo rammt Baum Zwischen Tharandt und Wilsdruff ist am Dienstagvormittag ein VW aus der Kurve geflogen, der Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Die Straße war bis gegen 11.30 Uhr voll gesperrt.

Tharandt. Die S 192 war am Dienstagvormittag anderthalb Stunden wegen eines Unfalls gesperrt. Gegen 10 Uhr war ein VW Polo in Richtung Wilsdruff unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Tharandt verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen, das Auto prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Tharandt befreit werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Polo wurde völlig zerstört. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (hal)

