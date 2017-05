Polnisches Auto in Görlitz verschwunden Die Soko Kfz fahndet nach einem blauen Opel Isignia.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag ein auf der Reichenbacher Straße in Görlitz abgestelltes Auto gestohlen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mit. Der sechs Jahre alte Opel Insignia mit dem polnischen Kennzeichen DZG 23919 hat nach Angaben seines Besitzers einen Wert von 8 500 Euro. Nach dem blauen Fahrzeug wird international gefahndet. Den Fall hat die Soko Kfz übernommen. (sz/on)

