Polnischer Kurzfilm feiert Weltpremiere an der Neiße „Homo Politicus“ von Regisseur Piotr Szatylowicz wollte in Polen zuvor niemand zeigen. Nun läuft er erstmals in Zittau.

Zittau. Die Nachrichten aus Polen sind beunruhigend: Demokratie und Rechtsstaat werden ausgehöhlt, die Medien können nicht mehr frei arbeiten. Einer, der das am eigenen Leib erfahren muss, ist der junge Regisseur Piotr Szatylowicz. Sein Film „Homo Politicus“ findet keinen Platz im polnischen Fernsehen. Denn angeblich ist das Werk des 1988 geborenen Filmemachers anti-polnisch. Zumindest findet das der Direktor des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, der nach dem Wahlsieg der derzeit regierenden PiS-Partei eingesetzt wurde.

Er hat nicht nur viele Mitarbeiter entlassen und das Programm radikalisiert, sondern auch Filme wie „Ida“ von Pawel Pawlikowski – erhielt 2015 den Oscar als bester fremdsprachiger Beitrag –, die einen kritischen Blick auf die polnische Gesellschaft werfen, verbannt.

Auch „Homo Politicus“ legt den Finger in die Wunde. In Zeiten radikal wachsender nationalistischer Gefühle analysiert die Dokumentation die politischen und sozialen Spannungen, die den letzten Parlamentswahlen in Polen vorausgingen. Der erste Drehtag fand am 11. November 2013, Polens Unabhängigkeitstag, statt, wie Szatylowicz berichtet.

Seit einigen Jahren kommt es an diesem Tag auf den Straßen von Warschau zu heftigen Schlägereien, Straßenkrawallen und Straßenkämpfen zwischen linken und rechten Gruppen. Es werden Autos angezündet, Molotowcocktails fliegen durch die Luft, die Polizei setzt Wasserwerfer und Tränengas ein. An jenem 11. November vor vier Jahren versuchten nationalistische Kämpfer, Feuer in der russischen Botschaft in Warschau zu legen.

Piotr Szatylowicz nimmt dies alles auf. Bis zum 25. Oktober 2015, dem letzten Drehtag und gleichzeitigen Termin der polnischen Parlamentswahlen, bei der die PiS-Partei mit einer satten Mehrheit von den Wählern ausgestattet wird, kommen etwa 45 Stunden Filmmaterial zusammen. Daraus hat Szatylowicz einen Kurzfilm von 27 Minuten zusammengestellt. Fast hätte er die Hoffnung aufgegeben, dass sein Werk jemals gezeigt wird. Sogar seine Familie machte ihm Vorwürfe, Zeit und Geld für das Projekt verschwendet zu haben. Das habe ihn geschmerzt, sagt Szatylowicz. Doch nun geben ihm die Organisatoren des 14. Neiße-Filmfestivals die Chance, seinen Film doch noch zeigen zu können. Am 12. Mai wird er im Zittauer Kronenkino welturaufgeführt. Auch wenn die Dreharbeiten fast zwei Jahre zurückliegen, so sei das Thema nach wie vor hochaktuell, findet der polnische Filmemacher. Kurze Dokumentarfilme wie „Homo Politicus“ seien zwar kommerziell unattraktiv, aber wichtig, ist sich Szatylowicz sicher. Das Neiße-Filmfestival gebe ihm Flügel, Kraft und Motivation, um weitere Dokumentationen über sein Heimatland zu drehen.

