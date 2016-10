Polnischer Fahrraddieb gestellt

Zeugen Sachbeschädigung an Kunstinstallation gesucht Görlitz. Dienstagabend beschädigten Unbekannte in Görlitz einen Teil einer Kunstinstallation am Lutherplatz. Die Täter warfen mehrere der dort aufgestellten Skulpturen um. Mindestens drei der Werke trugen dabei einen Schaden davon, der in Summe mit etwa 1000 Euro beziffert wurde. Laut ersten Hinweisen sollen Kinder an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder die Informationen zu den Tätern liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Görlitz unter der 03581 650-0 zu melden.

Kellereinbruch Görlitz. In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in Görlitz in ein Mehrfamilienhaus an der Jauernicker Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten aus dem Kellerbereich drei Fahrräder und Angeln sowie Angelzubehör. Den Schaden durch den Diebstahl bezifferte der Eigentümer auf etwa 1200 Euro.

Gemeinsame Lkw-Kontrolle mit polnischen Polizeibeamten Kodersdorf. Beamte des Autobahnpolizeireviers Bautzen führten am Dienstagvormittag gemeinsam mit polnischen Kollegen in Kodersdorf auf der B 115 Lkw-Kontrollen durch. Von den insgesamt acht kontrollierten Fahrzeugen wurden durch die Polizeibeamten sechs beanstandet. Einige hatten beispielsweise die Lenkzeiten nicht eingehalten, die Ladungen nicht ordnungsgemäß gesichert oder die zulässige Gesamtlast überschritten. Die Polizisten erstatteten die entsprechenden Anzeigen und untersagten den Fahrern in zwei Fällen die Weiterfahrt.

Gegen Mast gefahren Seifhennersdorf. Am Dienstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Rumburger Straße in Seifhennersdorf. Die 33-jährige Fahrerin eines VW up kam offenbar aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Telefonmasten. Die 33-Jährige blieb dabei nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Beim Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3000 Euro.

Einbruch in ehemalige Schule Ebersbach-Neugersdorf. Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in ein ehemaliges Schulgebäude an der Pestalozzistraße in Neugersdorf eingebrochen. Die Täter rissen in dem Objekt Kabel heraus und demontierten diverse Heizungsrohre aus Kupfer. Die Beute legten sie im Außenbereich gebündelt zum Abtransport bereit. Zeugen beobachteten die Unbekannten und informierten die Polizei. Daraufhin flüchteten die Diebe. Der zurückgebliebene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt.

Autofahrt unter Drogen Weißwasser. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers hat am späten Dienstagabend einen Renault Laguna auf dem Prof.-Wagenfeld-Ring in Weißwasser kontrolliert. Ein Drogentest bei dem 31-jährigen Fahrer zeigte den Konsum von Amphetaminen und von Cannabis an. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, begleiteten ihn zur Blutentnahme und erstatteten Anzeige. Dem wegen dieser Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot.