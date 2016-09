Polnischer Dauerparker Das parkende Auto gehört inzwischen zum Zittauer Stadtbild. Kein Problem, sagt die Stadt.

Das Auto an der Äußeren Weberstraße 43. © Mario Heinke

Seit über einem Monat parkt ein in die Jahre gekommener Suzuki mit polnischem Kennzeichen am Fahrbahnrand in der Äußeren Weberstraße auf Höhe des Sowag-Gebäudes. Das Fahrzeug steht Radfahrern im Weg und hat inzwischen eine ordentliche Delle an der Hecktür auf der Fahrerseite. Außer einer grauen Strickjacke auf der Rückbank liegt nichts im Fahrzeuginnern.

Die Kennzeichenträgerplatte liefert einen Hinweis zur Herkunft des Suzukis. Das Auto könnte im Auto-Center Yilmaz in München gekauft worden sein. Die Stadtverwaltung sieht wegen des Dauerparkers keinerlei Handlungsbedarf. „Das Fahrzeug ist zugelassen, steht auf einem Seitenstreifen und nicht vor einer Ausfahrt oder im Parkverbot. Es kann also dort stehen“, erklärt Pressesprecher Kai Grebasch gegenüber der SZ. Der defekte Peugeot einer Tschechin, der wochenlang in Hirschfelde am Lebensmittelmarkt stand, ist inzwischen verschwunden. (mh)

