Polnischer Bürgermeister wirbt für Landleben Eine Delegation besuchte die Gemeinde Wielowies. Hier gibt es günstiges Bauland für junge Leute und Plätze in Kitas.

Mit vielen Eindrücken und Projektideen sind die Schulleiterin der Oberschule Kerstin Wilde und die stellvertretende Schulleiterin des Martin-Luther-Gymnasiums Gabriela Pawlowski aus dem polnischen Wielowies (Langendorf) bei Gliwice (Gleiwitz) in Oberschlesien nach Hause gekommen. Im Januar dieses Jahres weilte bereits eine Delegation aus der polnischen Stadt in Hartha. Nun erfolgte auf Einladung der Gegenbesuch. Mit dabei war auch Jens Spreer, Sachbearbeiter Wirtschaftsförderung/Projektmanagement des Landratsamtes Mittelsachsen.

„Wir wurden sehr herzlich empfangen und hatten anregende Gespräche“, so Kerstin Wilde. Sie ist von einigen Dingen, die die ländlich geprägte Gemeinde bietet, begeistert. Schon beim Besuch in Hartha hatte Bürgermeister Ginter Skowronek davon berichtet, dass es ein Problem sei, die jungen Leute in der Region zu halten. Sie würden entweder in die Industriestädte abwandern und wenn sie keine geeigneten Arbeitsplätze bekommen, in Deutschland, den Niederlanden oder Großbritannien arbeiten. Inzwischen gebe es in der Region Wielowies einen Mangel an jungen Leuten und an Arbeitskräften, so Bürgermeister Skowronek. „Um dem entgegenzuwirken, hat man sich was einfallen lassen. So gibt es unter anderem günstige Bauplätze für junge Leute und auch die Kinderbetreuung ist sehr günstig, weil sie von der Kommune gestützt wird. Im Umkreis kostet die Betreuung viel mehr“, so Kerstin Wilde.

Sie und Gabriela Pawlowski trafen sich unter anderem mit den Schulleiterinnen der Grundschule und des Gymnasiums sowie der Leiterin der Kita. „Da die polnische Regierung das Gymnasium abschaffen will, war die Leiterin der Schule sehr traurig. Diese Festlegung hat zur Folge, dass Lehrer arbeitslos werden“, so Kerstin Wilde. Sie nutzte die Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen, dass in Sachsen Lehrer fehlen. Es habe auch Gespräche mit der Arbeitsagentur gegeben. Im Ergebnis will man daran arbeiten, künftig Stellenangebote von beiden Seiten auf eine Plattform zu stellen. Die Harthaer Schulleiterinnen haben von ihrem Besuch keine konkreten Termine, aber zwei Dinge mitgebracht. So könnte es Treffen mit Lehrern im Sinne der Weiterbildung geben. Außerdem ist der Chor des polnischen Gymnasiums international unterwegs und könnte im März in Hartha auftreten. In dieser Zeit ist die Woche der offenen Unternehmen, sodass die polnischen Schüler den Besuch nutzen können, um sich in den Firmen der Region umzusehen. (DA/je)

