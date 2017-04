Polnische Polizisten sichern Kanzlerin Angela Merkel kommt am Donnerstag nach Bad Muskau, anlässlich der Konferenz der Ministerpräsidenten. Bereits einen Tag eher werden die Einsatzkräfte ihren Dienst aufnehmen.

Die Kanzlerin wird am Donnerstag von Sicherkräften der deutschen und polnischen Seite bewacht. © Julian Stratenschulte/dpa

Beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag in Bad Muskau werden polnische und deutsche Beamte gemeinsam im Einsatz sein. Das teilte die Polizeidirektion am Montag mit. Zusammen mit der Bereitschaftspolizei Sachsen und anderen Dienststellen werden die Beamten bereits am Mittwoch in der Grenzstadt ihren Dienst aufnehmen, hieß es. Wie hoch die Einsatzstärke ist, wurde nicht bekannt.

Anlass ist die Konferenz der Ministerpräsidenten der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern in der Pückler-Stadt, zu der auch Bundeskanzlerin Merkel erwartet wird. Inhaltlich geht es um Themen und Interessen der ostdeutschen Länder, wie die zukünftige Förderung strukturschwacher Regionen. Die Landeschefs werden bereits gegen 9 Uhr am Neuen Schloss erwartet. Angela Merkel ist für nachmittags angekündigt. Gegen 15 Uhr wird es einen gemeinsamen Pressetermin der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin geben. (SZ/sdt)

