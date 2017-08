Polnische Familie bestohlen

Radlerin schwer verletzt Wilthen. Schwerer Kopfverletzungen hat sich am Mittwochvormittag eine 70-Jährige bei einem Unfall in Wilthen zugezogen. Sie fuhr kurz vor elf Uhr durch die Mittelstraße. Zur gleichen Zeit war hier auch ein 27-Jähriger mit einem Renault Kangoo unterwegs. Weil er eine bestimmte Adresse suchte, fuhr er rückwärts. Dabei kam es zur Kollision mit der Radlerin, die daraufhin stürzte. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen und sucht dazu nach Zeugen. Hinweise an die Verkehrspolizei unter Telefon 03591 3670

Betrunkener Audi-Fahrer auf der Autobahn Bautzen. Etwas mehr als 2,5 Promille Alkohol im Blut hatte ein Audi-Fahrer aus Österreich, der am Mittwochabend auf der Autobahn in Richtung Görlitz unterwegs war. Die Autobahnpolizei war informiert worden, dass ein Audi auf der Autobahn im Zickzack fahre und die gesamte Fahrbahnbreite benötige. Am Rastplatz Oberlausitz wurde der 60-Jährige gestoppt und kontrolliert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Fahrerlaubnis des Mannes sichergestellt.

Mysteriöser Unfall auf der B 98 Sohland. Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei jetzt gegen einen 35-Jährigen. Der Mann war am Mittwochabend auf der B 98 in Pilzdörfel mit einem Mazda in den Graben gefahren. 100 Meter schlitterte das Fahrzeug, bevor es an einer Grabenüberführung liegenblieb. Der Mann verließ die Unfallstelle und beging damit Fahrerflucht. Zwei Stunden später war er wieder da und die Polizisten an der Unfallstelle rochen eine mächtige Fahne. Der Test ergab 1,86 Promille. Weil der Mann angab, den Alkohol erst nach dem Unfall getrunken zu haben, wurden zwei zeitlich versetzte Blutentnahmen angeordnet, die das widerlegen oder bestätigen können. Der Schaden am Pkw beträgt 6000 Euro.

Randalierer in Pizzeria Ullersdorf. Mehrere bisher unbekannte Jugendliche besuchten am Dienstagabend den Pizza-Service „Happy Pizza“ in Ullersdorf. Doch anstatt den schönen Sommerabend mit einem Stück Pizza auf der Terrasse zu genießen, besprühten sie die Gästestühle mit dem Inhalt eines Feuerlöschers, den sie selbst mitgebracht hatten. Damit verursachten sie erheblichen Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Hinweise zum Sachverhalt können unter Telefon 03578 352-224 gegeben werden

Unfallflucht geklärt Ottendorf-Okrilla. Bei den Ermittlungen zu einer Unfallflucht sind Polizisten am Mittwochmorgen in Ottendorf-Okrilla fündig geworden. In einer Werkstatt entdeckten sie einen Lkw, der am Dienstag in Dresden an der Kreuzung E.-Rosenow-/Karlsruher Straße mit einer Ampel kollidiert war. Dessen Fahrer war dann einfach weitergefahren. Alle Unfallspuren waren noch vorhanden und konnten gerichtsverwertbar gesichert werden. Dem Fahrer drohen nun ein Gerichtsverfahren sowie eine empfindliche Geld-Strafe.

Raser vor der Kita erwischt Großharthau. 92-mal blitzte es am Mittwochnachmittag an der B 6 vorm Kindergarten Bummi. Hier ist Tempo 50 zulässig. 1000 Fahrzeuge fuhren binnen viereinhalb Stunden durch die Lichtschranke. 89 Fahrer waren bis zu 70 Stundenkilometer zu schnell und kommen mit einem Verwarngeld davon. Für drei wird es wesentlich teurer. Der Spitzenreiter, der Fahrer eines Wagens mit Pirnaer Kennzeichen, handelte sich neben 160 Euro Buße und zwei Punkten einen Monat Fahrverbot ein.