Polnische Delegation besucht Hartha Die Unternehmen der Stadt suchen Lehrlinge. Vielleicht gibt es polnische Jugendliche, die die Herausforderung annehmen.

Zum ersten Mal besucht eine Abordnung der polnischen Stadt Gmina Wielowies Hartha. Die Stadt liegt 14 Kilometer nördlich von Gliwice und in der Woiwodschaft Schlesien. Die polnische Stadt ist etwa 470 Kilometer von Hartha entfernt.

Die Einladung hatte Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) ausgesprochen. „Die Stadt hat eine ähnliche Größe wie Hartha. Vielleicht gibt es junge Leute, die Interesse haben, in den Firmen unserer Stadt eine Lehre zu beginnen“, so der Bürgermeister. Deshalb kommen Bürgermeister Ginter Skowronek und einige Gemeinderäte zum Berufsinformationstag in die Hartharena. „Außerdem wollen wir der Delegation unsere Schulen und zwei Betriebe zeigen. Dabei geht es nicht um große Firmen, sondern kleinere Unternehmen“, sagte Kunze. Im Anschreiben an den Harthaer Bürgermeister heißt es: „Ich hoffe, dass auch für unsere regionalen Regierungen gemeinsame Bereiche der Zusammenarbeit zu finden sind, die im Interesse unserer Bürger ist.“

Seit dem Jahr 2004 gibt es bereits eine Erklärung zur Zusammenarbeit zwischen dem Kreis Gliwice und dem damaligen Kreis Freiberg. Diese könnte nun mit Leben erfüllt werden. Denn es geht um die Integrationsprozesse in der EU.

