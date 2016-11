Poller-Zoff geht weiter Anwohner haben Probleme mit der Sperrung der Haußnerstraße in Pirna. Dabei war die Aktion eigentlich gut gemeint.

Die Poller in der Haußnerstraße sind umstritten. © Archivfoto: Norbert Millauer

Pirna. So richtig auf Begeisterung stößt die neue Verkehrsordnung im Wohngebiet zwischen Dippoldiswalder Straße und Postweg nicht. Erst vor Kurzem berichtete SZ über die Aufstellung der Poller auf der Haußnerstraße, sodass diese jetzt nicht mehr durchgängig befahrbar ist.

Mehrere Anwohner der Jahnstraße beklagten daraufhin, dass sich dadurch der Verkehr auf ihre Straße verlagert hätte (SZ vom 11. November). Jetzt melden sich auch Anlieger aus dem Erich-Schütze-Weg zu Wort. Unter ihnen ist Dieter Rümmler. „Seitdem die Poller stehen, fahren die Autos über den Max-Meutzner-Weg und dann über unsere Straße“, erklärt der Rentner. Nicht nur das Verkehrsaufkommen ärgert ihn. Im gesamten Wohngebiet gilt Schritttempo. „Das wird aber längst nicht von allen eingehalten.“

Unterstützung bekommt er von einem Nachbarn. Auch er kann über die Poller in der Haußnerstraße nur mit dem Kopf schütteln. „Wir brauchen eine Lösung des Verkehrsproblems für das gesamte Wohngebiet und keine Einzellösung für eine Straße“, fordert der Anwohner.

Einige kritische Stimmen argwöhnen sogar, dass die Haußnerstraße bevorzugt behandelt werde, da hier der Stadtrat Peter Tränkner von den Pirnaer Bürgerinitiativen wohnt, vor dessen Haus die Poller als verkehrsberuhigende Maßnahme aufgestellt wurden. In diesem Zusammenhang fragen sich viele, wer konkret den Antrag auf Errichtung der Poller gestellt hat.

Informationen dazu hat Stadtsprecher Thomas Gockel: Mehrere Anwohner der Haußnerstraße hätten sich bei der Bürgerinitiative gemeldet, für die Peter Tränkner im Stadtrat sitzt. In Übereinstimmung mit dem Siedlerverein sei dann der Antrag auf Errichtung der Sperren in den Stadtrat eingebracht worden.

Autofahrer rasen

Von einer Bevorzugung sei jedoch keine Rede. Bereits vor der Antragstellung habe das Rathaus mehrere Geschwindigkeitsmessungen in der Haußnerstraße durchgeführt. „Viele Autos sind eindeutig zu schnell gewesen“, erklärt Gockel. „Die geradlinige Straßenführung verleitete ganz offensichtlich zahlreiche Autofahrer zum Rasen. Deshalb hat der Stadtrat dem Ansinnen nachgegeben und die Poller wurden aufgestellt “, fügt Gockel hinzu.

Peter Tränkner selber weist jegliche Kritik zurück. „Als Stadtrat agiere ich nicht für meine persönlichen Belange, sondern engagiere mich für die Belange der Bürger“, betont der Pirnaer. Er kann die Aufregung nicht nachvollziehen. Schon vor Jahren seien Poller an genau derselben Stelle installiert gewesen, die dann jedoch wieder weggenommen wurden. So hatten die Anwohner mit ansehen müssen, dass sich die Haußnerstraße immer mehr zu einer Ausweichstrecke für den Durchgangsverkehr auf dem Postweg entwickelte. „Die meisten fuhren hier über 50 Stundenkilometer, obwohl nur acht erlaubt sind“, erklärt Tränkner. Deshalb habe er sich im Frühjahr nach Absprache mit Bürgern und dem Siedlerverein an den Oberbürgermeister gewandt und angeregt, die Poller wieder einzusetzen. Mit der Errichtung der Durchfahrtsperren komme es auch nicht zu einer Verkehrsverlagerung auf die angrenzenden Straßen, sagt Tränkner.

Die Stadtverwaltung will die Bedenken der Anwohner der Jahnstraße, des Max-Meutzner-Wegs und des Erich-Schütze-Wegs ernst nehmen. „Wir werden zeitnah Geschwindigkeitsmessungen auf diesen Straßen durchführen, die Ergebnisse auswerten, und dann gegebenenfalls handeln“, sagt Stadtsprecher Thomas Gockel.

