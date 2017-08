Poller-Stress in Herrnhut Durch den aktuell starken Umleitungsverkehr in der Stadt werden ständig Pfähle umgefahren. Die Stadt hat das Problem vorläufig gelöst.

Die offizielle Umleitung führt durch Herrnhut durch. © Rafael Sampedro

Die Stadt Herrnhut wird vorerst zerstörte Gehwegbegrenzungen am Zinzendorfplatz und an der Oderwitzer Straße nicht ersetzen. Wie die Leiterin des Haupt- und Ordnungsamtes, Anja Nocke, auf Nachfrage bestätigte, seien seit Beginn des Umleitungsverkehrs durch Herrnhut mehrfach solche Poller, die den Gehweg von der Straße abgrenzen, umgefahren worden. „Am Anfang haben wir sie noch repariert, sind aber nach kurzer Zeit damit schlicht nicht mehr hinterhergekommen“, schildert sie.

Vor allem Laster mit Anhängern schafften die engen Kurvenradien in der Stadt oft nicht. Konkret sind die Problemstellen an der Einmündung der Oderwitzer Straße sowohl beim Sterne-Laden als auch auf der Seite des Wohnhauses. Ebenfalls mehrfach umgefahren wurden die Poller an der Ecke Zinzendorfplatz/ Löbauer Straße beim Uhren- und Schmuckgeschäft. „Derzeit sichern wir die Ecken mit Warnbaken ab“, betont die Ordnungsamtsleiterin. Nach dem derzeit anvisierten Ende der Bauarbeiten im Königsholz werde man die Begrenzungspfähle aber wieder ersetzen. Das soll nach letzten Angaben des Freistaates Ende September der Fall sein.

Warum die Laster überhaupt um diese engen Kurven fahren, obwohl die offizielle Umleitung doch durch Herrnhut durch und erst in Obercunnersdorf auf die B178n führt, kann Frau Nocke erahnen: „Manche lenkt vielleicht das Navi in die Oderwitzer Straße und sie achten nicht mehr auf die Beschilderung“, vermutet sie. Solche Fälle sind vielfach beobachtet worden. Sie bewirken dann, dass es in den Straßen zu eng für die Brummis wird.

