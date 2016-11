Poller am Radweg ist wieder weg

Nachdem der Radweg zwischen dem Neustädter Wohngebiet und dem Kirchsteig in Polenz saniert wurde, ist an der Heinrich-Heine-Straße im Oktober ein Poller gesetzt worden. Die Barriere soll verhindern, dass Autofahrer die Abkürzung benutzen. Denn zuvor wurden regelmäßig Pkw auf dem schmalen Stück gesichtet, die Schäden an der Fahrbahn verursacht hatten. Die Kommune entschied sich deshalb im Zuge der Bauarbeiten an der neuen Asphaltschicht, ein Hindernis aufzustellen, konkret in Höhe des ehemaligen Parkplatzes. Der Poller ist zwischenzeitlich allerdings wieder verschwunden. Und das hat laut Jörk Wolf, Leiter des städtischen Bauhofes, auch einen Grund. Die Barriere wurde in Vorbereitung auf den ersten Wintereinbruch entfernt. Und zwar, damit der Winterdienst freie Bahn hat. Denn dieser ist bei Schnee und Eis auch auf diesem Radweg, der ganzjährig gut frequentiert ist, unterwegs. Damit die Fahrzeuge ungehindert die Strecke absolvieren können, wurde der Poller wieder abgebaut. Im Frühling soll er dann zurückkehren. (SZ/kat)

