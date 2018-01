Pollen legen schon los Die milden Temperaturen kommen der Hasel gelegen. Sie hat angefangen, zu blühen. Kommt kein Frost, könnten weitere Pflanzen nachziehen.

Wer allergisch auf Frühblüher-Pollen reagiert, dürfte in den letzten Tagen schon zum Taschentuch gegriffen haben. Der Blütenstaub von Hasel und Erle fliegt durch die Luft. © dpa

Mehr als alle Anderen dürften sich Allergiker derzeit nach Schnee und Frost sehnen. Denn die milden Temperaturen haben die Hasel um Wochen früher blühen lassen als in den letzten Jahren. Der vorläufige Höhepunkt des Pollenfluges wird für diesen Mittwoch und Donnerstag erwartet. Schon fast frühlingshafte zehn Grad und leichter Wind bieten die perfekte Mischung.

„Es ist tatsächlich ungewöhnlich früh, dass Haselpollen durch die Luft fliegen, aber sie tun es“, sagt Mandy Cuevas. Die HNO-Ärztin leitet die Allergologie-Abteilung am Dresdner Universitätsklinikum und hat schon die ersten Heuschnupfen-Patienten behandeln müssen. Für die kommenden Tage erwartet sie genaue Zahlen für die Landeshauptstadt. Denn auf dem Gelände des Klinikums fängt eine Falle über Klebestreifen auch Haselpollen ein. Je nachdem, wie viele unterm Mikroskop gezählt werden, kann Cuevas abschätzen, wie sehr Heuschnupfen-Patienten dieser Tage leiden müssen. Die Ergebnisse fließen in die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein. Dieser hat am Dienstag bereits vor einer steigenden Belastung gewarnt. Anhand der Messstationen in anderen Städten wird für diesen Mittwoch eine mittlere Belastung durch Haselpollen vorhergesagt. Und auch die Erle kommt so langsam in die Gänge, wenn die Pollenflugstärke am Mittwoch auch gering sein soll.

Normalerweise kommen ab März viele weitere Frühblüher dazu, darunter die Birke. Ob der Pollenflugkalender, der auf langjährigen Beobachtungen beruht, recht haben wird oder doch alles viel früher kommt, liegt ganz am Wetter der nächsten Wochen. Kälte würde helfen, die Blüte hinauszuzögern, sagt Mandy Cuevas. Darauf hoffen sollte man aber nicht: Die meisten Wettermodelle rechnen bis Ende Januar nicht mehr mit Minusgraden – auch nachts nicht mehr. Allerdings soll es bereits am Freitag wieder etwas kühler werden.

Wer stattdessen pollenfreie Regionen sucht: Es gibt sie. Im Erzgebirge zum Beispiel erwartet der DWD gar keinen Pollenflug in den kommenden Tagen. Allgemein gilt: Je höher gelegen, umso geringer ist das Risiko, einen Niesanfall zu erleiden. Auch der Thüringer Wald und der Harz sind gute Adressen für Allergiker. Schlecht für Wintersportfans: Bayerischer Wald und Voralpen bilden eine Ausnahme.

zur Startseite