Polizistin rettet kleinen Igel

Der Igel in Polizeiobhut ist inzwischen umgezogen. © Polizei

Glück im Unglück hatte am Mittwoch ein kleiner Igel in Bautzen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte das Jungtier scheinbar seine Mutter verloren. Eine Polizistin fand das Tier am Abend auf dem Heimweg vom Dienst im Bereich der Seminarstraße. Die Beamtin nahm den kleinen Igel mit und rettete das Tier so vor Schnee und Kälte. In der Stadt hatte es am Mittwoch geschneit.

Nach einer Nacht im Warmen, versorgt mit Heu und Katzenfutter, wurde der Vierbeiner am Donnerstag dann in eine tiergerechte Obhut in Bischofwerda übergeben. Dort kann der Igel nun gefahrlos überwintern. (szo)

