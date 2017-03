Polizisten wittern apathische Person

Beamer und Laptop gestohlen 13.03.2017, 19.00 Uhr bis 14.03.2017, 07.30 Uhr | Dresden-Seevorstadt In der Nacht zum Dienstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Gebäude im Großen Garten am Palaisteich. Im Haus brachen sie Zimmertüren in verschiedenen Etagen auf, um das Haus zu durchsuchen. Nach einer ersten Einschätzung stahlen sie einen Beamer, einen Laptop sowie etwas Bargeld. Der Wert des Diebesgutes summiert sich auf rund 3500 Euro. Zudem entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert wurde.

Einbruch in Bistros 13.03.2017, 17.30 Uhr bis 14.03.2017, 07.40 Uhr | Dresden-Wilsdruffer Vorstadt und Südvorstadt Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom Montag zum Dienstag gewaltsam Zugang zu einem Bistro an der Straße Am Zwingerteich. Sie durchsuchten dieses und brachen in der Umkleide die Spinde der Mitarbeiter auf. Ob aus diesen etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wurde auf rund 1000 Euro beziffert. Noch in der gleichen Nacht waren Unbekannte ebenfalls in einen weiteren Imbiss eingebrochen. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie eine Kasse mit rund 250 Euro Bargeld. Zudem hatten sie vergeblich versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Sachschadensangaben stehen noch aus.

Skoda Citigo nach Einbruch gestohlen 15.03.2017, 05.15 Uhr | Dresden-Mickten In der vergangenen Nacht brachen Unbekannte das Kellerfenster einer Kita an der Lommatzscher Straße auf. Im Haus versuchten sie in mehrere Zimmer einzudringen und schafften es schließlich ins Büro. Aus diesem stahlen sie den Schlüssel zu einem weißen Skoda Citigo. Mit dem erst seit wenigen Wochen zugelassenen Skoda flohen sie vom Parkplatz. Dessen Wert beläuft sich auf rund 10000 Euro. Die Einbrecher hatten außerdem drei Fotoapparate gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro.