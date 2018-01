Polizisten vollstecken Haftbefehl in Oberseifersdorf Ein 52-Jähriger kann eine offene Geldstrafe nicht bezahlen und muss ins Gefängnis.

Symbolfoto © dpa

Oberseifersdorf. Beamte des Bundespolizeireviers Zittau haben am Dienstag, kurz nach Mitternacht, in Oberseifersdorf einen Haftbefehl vollstreckt. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Dienstag mit.

Ein 52-jähriger Serbe mit ungarischer Staatsbürgerschaft war mit seinem in Serbien zugelassenen Fiat Transporter über die B 178n aus Polen kommend eingereist und wurde kurz darauf kontrolliert. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie den Fahrer stoppten. Hatten sie ihn doch im Februar 2015 als Schleuser festgenommen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass außerdem die Staatsanwaltschaft Görlitz nach dem Mann fahndet. Er müsse eine offene Geldstrafe in Höhe von 1011,52 Euro entrichten.

Da der Serbe diese Summe nicht zahlen konnte, wurde er durch die Beamten in die JVA Görlitz eingeliefert. (szo)

zur Startseite