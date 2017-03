Polizisten stoppen gestohlenen Audi Q5 Nieder Seifersdorf/Kassel. Zivilfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Görlitz und Bundespolizeiinspektion Ebersbach haben am Dienstagmorgen auf der Autobahn 4 einen gestohlenen Audi Q5 gestoppt. Der SUV wurde nur wenige Stunden zuvor im Raum Kassel entwendet. Den Beamten der Gemeinsame Fahndungsgruppe Bautzen war der weiße Pkw unweit von Bautzen in Richtung Görlitz aufgefallen. Sie lotsten den Wagen auf den Parkplatz Wiesaer Forst am Autobahntunnel Königshainer Berge. Der 26-jährige Pole am Steuer des Audis folgte den Weisungen der Polizisten anstandslos. Sie nahmen den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest und stellten den Q5 sicher. Die Soko Kfz führt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Kriminalpolizei in Kassel.

Alkoholisierter Autofahrer verletzt Fußgänger Bernstadt. Im Ortsteil Kemnitz hat ein Seat einen Fußgänger erfasst. Der Unfall geschah am Montagabend auf der Hauptstraße. Der 49-jährige Fußgänger erlitt eine Beinverletzung und wurde in einem Krankenhaus versorgt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 67-jährige Deutsche am Steuer des Seats nicht nüchtern war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Beamten begleiteten ihn zur Blutentnahme und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zu der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Auto fährt Leichtkraftrad an Weißwasser. An der Ausfahrt des Einkaufszentrums am Sachsendamm sind ein Audi und ein Leichtkraftrad zusammengestoßen. Die 35 Jahre alte Autofahrerin bog am späten Montagnachmittag vom Parkplatz entgegen der erlaubten Fahrtrichtung ab und übersah dabei offenbar den vorfahrtberechtigten 59-Jährigen auf seiner Kymco. Der Mann stürzte in Folge der Kollision und verletzte sich leicht. Der Schaden an den Fahrzeugen betrug etwa 2500 Euro.

Diebe stehlen Kranfernbedienung Zittau. Unbekannte haben am Martin-Wehnert-Platz eine Kranfernbedienung gestohlen. Die Täter hatten am zurückliegenden Wochenende offenbar leichtes Spiel: Das Gerät lag in dem Führerhaus eines Lkw, das offenbar nicht verschlossen war. Den Wert der Beute bezifferte ein Verantwortlicher auf rund 3000 Euro. Der Kriminaldienst des örtlichen Polizeireviers führt die weiteren Ermittlungen.

Passanten finden Weltkriegsgranate Neißeaue. Passanten haben auf einem Feld bei Groß-Krauscha eine etwa 25 Zentimeter große Werfergranate entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte am Montagnachmittag an und holte das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg ab. Die Munition wurde fachgerecht entsorgt.

Einbrecher scheitern an der Bahnhofsmission Görlitz. Unbekannte haben versucht, in die Bahnhofsmission Görlitz einzudringen. Im Laufe des vergangenen Wochenendes scheiterten sie dabei aber an der Eingangstür an der Sattigstraße. Die Tür hielt stand, die Täter blieben draußen. Jedoch stahlen sie ein Außenthermometer und zwei Schilder von der Außenwand des Gebäudes an der Sattigstraße im Wert von insgesamt 50 Euro. Zum verursachten Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.

Drei Volkswagen in einer Nacht gestohlen Weißwasser. Unbekannte haben in Weißwasser in der Nacht zu Dienstag drei Volkswagen gestohlen. Am frühen Morgen fiel einem Mann am Prof.-Wagenfeld-Ring auf, dass sein grauer VW Golf IV fehlte. Der 15 Jahre alte Pkw war auf die amtlichen Kennzeichen NOL-R 713 zugelassen. Wenig später bemerkten an der Heinrich-Hertz-Straße die Eigentümer zweier VW Caddy das Verschwinden ihrer Autos. Ein acht Jahre altes, graues Fahrzeug, das auf die amtlichen Kennzeichen OSL-PU 102 zugelassen war, sowie ein schwarzer Wagen mit der Zulassung GR-C 690. Der Zeitwert der drei Pkw wurde in Summe auf rund 12300 Euro beziffert. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen, nach den Volkswagen wird international gefahndet.

Auto erfasst Radfahrerin Weißwasser. In Weißwasser ist ein Ford mit einer jungen Radfahrerin zusammengestoßen. Der Unfall geschah am Montagmorgen an der Muskauer Straße, als eine 46-Jährige mit ihrem Wagen auf einen Parkplatz einbog. Eine 13-Jährige fuhr auf dem Radweg und kreuzte die Zufahrt. Das Mädchen verletzte sich bei der Kollision leicht, der Sachschaden am Fahrrad und dem Auto beträgt etwa 500 Euro.

Dieb stiehlt Tasche durch die Beifahrertür Görlitz. Ein Dieb hat eine Tasche aus einem Auto am Lindenweg gestohlen. Der unbekannte nutzte am Montagnachmittag die kurze Abwesenheit des Autofahrers. Der Täter zerschlug die Scheibe der Beifahrertür und entwendete eine auf dem Sitz abgelegte Tasche. Mit dem Gepäckstück fehlen nun unter anderem Bargeld, EC-Karten und andere Dokumente. Der Gesamtschaden wurde auf rund 200 Euro beziffert. An dieser Stelle rät die Polizei eindringlich: „Egal, wie lange oder kurz Sie Ihr Auto verlassen – lassen sie keine Gepäckstücke (Taschen, Beutel, Rucksäcke und Co.) sichtbar im Fahrzeug liegen.“