Polizisten stoppen Crystal-Konsumenten

Polizisten bringen verirrtes Mädchen zurück Löbau. Polizisten haben ein elfjähriges Mädchen in Löbau zurück zu ihrer Familie gebracht. Das Kind kannte sich laut Polizeiangaben nicht in der Stadt aus und hatte sich am Dienstag beim Spaziergang mit ihrem Hund offenbar verirrt. Als die Polizei über das Verschwinden des Kindes informiert wurde, suchten mehrere Streifen das Stadtgebiet von Löbau nach dem Mädchen ab, auch ein Fährtenhund wurde alarmiert. Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland entdeckten das verängstigte Kind am Dienstagabend bei Einbruch der Dunkelheit am Katzenturm und brachten es zu seinen Eltern in die Beethovenstraße.

Löschwasser im Fuchsbau Weißwasser. In der Eishockeyhalle in Weißwasser hat am Dienstagabend die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Feuerwehr und Polizei eilten daraufhin zum Fuchsbau am Prof.-Wagenfeld-Ring. Vor Ort stellte sich dann schnell heraus, dass Löschwasser auf die Eisfläche gelaufen war. Beim Training hatte ein Spieler offenbar mit einem harten Schuss einen Löschwassersprinkler getroffen. Dadurch sprang die automatische Brandmeldeanlage an, informierte selbstständig die Feuerwehr und veranlasste ihrem Auftrag gemäß „Wasser marsch“. Etliche Liter Löschwasser ergossen sich auf das Spielfeld. Der Betreiber wird sich um den Defekt kümmern.

Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs Markersdorf. In der Nacht zu Mittwoch hat eine Streife des Polizeireviers Görlitz in Markersdorf einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer gestoppt. Bei der Kontrolle auf der B6 kam jedoch noch mehr ans Tageslicht. Am Steuer des mit Bautzener Kennzeichen fahrenden BMW saß ein 39-jähriger Görlitzer. Ein Drogenschnelltest verriet den Konsum von Crystal, auch bei seiner 24-jährigen Beifahrerin. Der Pkw war jedoch nicht zugelassen, es bestand kein Versicherungsschutz. Der Mann hätte zudem in Deutschland kein Fahrzeug führen dürfen. Die Beamten untersagten dem Paar die Weiterfahrt und veranlassten für den 39-Jährigen eine Blutentnahme. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Görlitz ermittelt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, einer Fahrt unter Drogeneinfluss und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet Herrnhut/Ruppersdorf. Der unbekannte Fahrer eines VW Golf hat auf der Staatsstraße zwischen Herrnhut und Ruppersdorf einen Unfall verursacht und war anschließend geflüchtet. Der Volkswagen war am Montagvormittag auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Honda zusammengestoßen. Dessen 18-jähriger Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Der Honda drehte sich und landete im Straßengraben. Der Mann blieb unverletzt, der Sachschaden betrug etwa 2500 Euro. Ein Abschleppdienst nahm den Honda an den Haken. Der unbekannte Golf-Fahrer allerdings fuhr weiter. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Polizisten stoppen Crystal-Konsumenten auf der A4 Kodersdorf. Eine Streife der Autobahnpolizei hat einen unter Drogeneinfluss stehenden Kleintransporter-Fahrer gestoppt. Der Mercedes Sprinter des 30-Jährigen war den Beamten an der Autobahn-Anschlussstelle Kodersdorf am Dienstagvormittag aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Ein Schnelltest verriet bei der anschließenden Kontrolle, dass der Betroffene Crystal konsumiert hatte. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Auf ihn werden mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot für den Bereich der Bundesrepublik zukommen.

Autodiebe scheitern Bad Muskau. Unbekannte haben auf der Köbelner Straße in Bad Muskau versucht, einen VW Touran zu entwenden. Als in der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagmorgen der Versuch scheiterte, das Zündschloss zu zerstören, durchsuchten die Täter das Auto nach Verwertbarem. Auch die Mitnahme des Autoradios blieb erfolglos. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Gesuchter Mann in Görlitz festgenommen Görlitz. Bundespolizisten haben gesuchten Mann in Görlitz festgenommen. Der 54-Jährige aus Zgorzelec war Dienstagnachmittag von den Beamten in der Parkstraße kontrolliert und anschließend festgenommen worden. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl, der vor knapp zwei Wochen von der Staatsanwaltschaft Görlitz ausgestellt worden war, vor. Letztlich fehlten dem Verurteilten insgesamt 564,53 Euro, um eine Geldstrafe zu bezahlen und damit die vom Amtsgericht der Neißestadt wegen Diebstahls angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden.

Kollision an einer Kreuzung Weißwasser. Auf einer Kreuzung an der Berliner Straße in Weißwasser sind zwei Autos zusammengestoßen. Ein 74-jähriger Fahrer eines Skoda wollte am Dienstagnachmittag auf die Bautzener Straße einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem Mercedes, der auf der vorfahrtberechtigten Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Einbrecher stehlen Angelruten und ein Gemälde Görlitz. Unbekannte sind in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Gersdorfstraße eingebrochen und haben sechs Kellerabteile durchsucht. Als Beute nahmen die Täter in der Nacht zu Dienstag diverse Werkzeuge, 15 Angelruten, ein Mountainbike sowie ein Gemälde im Gesamtwert von etwa 1000 Euro wert. Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden betrug rund 800 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auto stößt mit drei Wildschweinen zusammen Pechern/Podrosche. Ein VW Polo ist auf der S127 zwischen Pechern und Podrosche mit einer Rotte Wildscheine zusammengestoßen. Die Schwarzkittel waren am Dienstagmorgen in der Dämmerung vor den Wagen des 37-Jährigen gelaufen. Zwei Tiere verendeten aufgrund ihrer Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ein drittes verletztes Wildschwein wurde von Polizisten erschossen. An dem Volkswagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Der Fahrer blieb unverletzt.