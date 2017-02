Polizisten schnappen Einbrecher Zwei Männer sind in vier Gärten an der Nordstraße in Seifhennersdorf eingedrungen. Das Treiben blieb nicht unbemerkt.

Symbolbild. © Andreas Gebert/dpa

In Seifhennersdorf sind am Montagvormittag zwei Einbrecher in vier Gärten an der Nordstraße eingedrungen. Zwei Mitarbeiter der Sächsischen Sicherheitswacht des Polizeireviers Zittau-Oberland bemerkten auf einem Gartengrundstück zwei herrenlose Fahrräder, vermuteten einen Einbruch und riefen die Polizei. „Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die beiden Tatverdächtigen“, berichtet Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz.

Eine Streife des Reviers Zittau-Oberland konnte einen 32-jährigen Tschechen wenig später aufgreifen.“ Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten ein Springmesser sowie geringe Mengen Betäubungsmittel“, so die Polizeisprecherin. An den Gärten fanden die Beamten mehrere bereitgelegte Rucksäcke mit Diebesgut. Der Stehl- sowie der Sachschaden konnten noch nicht genau beziffert werden. Der Kriminaldienst des Reviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo/tc)

