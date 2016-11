Polizisten radeln jetzt auf E-Bikes Die acht Fahrräder wie sind die Einsatzwagen silber und blau lackiert. Bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometer werden sie elektrisch unterstützt.

Die Dresdner Polizei kann künftig auch auf E-Bikes für Ordnung und Sicherheit sorgen. Am Montag bekam die Polizeidirektion in der Landeshauptstadt acht Fahrräder im Gesamtwert von 25 000 Euro, teilte die Verwaltung mit. Die E-Bikes sind wie die Einsatzwagen silber und blau lackiert und tragen den Schriftzug „Polizei“. Bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometer werden sie elektrisch unterstützt. „Damit ist ein Einsatz auf Radwegen, in verkehrsberuhigten Zonen und anderen geschützten Bereichen möglich“, hieß es. (dpa/sn)

