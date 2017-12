Polizisten nehmen Autoteilediebe in Ebersbach fest Im Kofferraum des Fahrzeugs der Kriminellen fanden die Beamten Bremsscheiben, Scheibenwischerblätter und weitere Autoteile im Gesamtwert von etwa 1 500 Euro.

Ebersbach-Neugersdorf. Zwei Diebe haben am 23. Dezember einen Lagerraum des Ebersbacher Volvo- und VW-Autohauses Autotreff Hille aufgebrochen und wurden kurz darauf mit gestohlenen Ersatzteilen in ihrem tschechischen VW Passat Variant durch die Bundespolizei gestellt. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Mittwoch mit.

Die beiden 18- und 19-jährigen tschechischen Männer waren gegen 23.45 Uhr mit dem Diebesgut noch auf Höhe Ebersbach auf der S 148 in Richtung Rumburg unterwegs. Als sie eine Polizeistreife erblickten, gaben sie Gas, konnten aber kurz darauf auf Höhe Neugersdorf gestoppt werden. Im Kofferraum des Fahrzeugs fanden die Beamten befanden Bremsscheiben, Scheibenwischerblätter und weitere Autoteile im Gesamtwert von etwa 1 500 Euro. Außerdem wurden ein Messer, Aufbruchswerkzeug und Pflastersteine im Fahrzeug aufgefunden.

Die Landespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl gegen die Täter ein. (szo)

