Polizisten können Autodieb festnehmen Den entscheidenden Hinweis gibt ein Bundespolizist, der noch gar nicht im Dienst war.

Symbolfoto © dpa

Görlitz/Löbau.Streifen des Polizeireviers Görlitz und der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf haben am Dienstagmorgen in den Neißewiesen bei Hagenwerder einen Autodieb vorläufig festgenommen. Den entscheidenden Hinweis hatte ein Bundespolizist gegeben, der mit seinem Fahrrad in den frühen Morgenstunden auf dem Weg zum Dienst war.

Der Fall begann in der Nacht zum Dienstag, als ein Mann auf einem Grundstück am Skalablick in Kittlitz drei maskierte Männer um seinen A 6 hat schleichen sehen. Der 47-Jährige informierte die Polizei. Streifen des Reviers Zittau-Oberland eilten in den Löbauer Ortsteil. In der Zwischenzeit brachen die Täter den Audi auf und fuhren mit ihm davon.

Die Diebe waren offenbar mit einem im Raum Bogatynia (Reichenau) zugelassenen Volvo zum Tatort gekommen. In der näheren Umgebung entdeckten die Beamten später den Wagen mit polnischen Nummernschildern und stellten ihn n sicher. Die kriminaltechnische Untersuchung des Autos nach Spuren der Täter und weitere operative Maßnahmen werden wichtige Bausteine in der später zu führenden Beweiskette darstellen.

Während die Polizeidirektion Görlitz die Fahndung nach dem gestohlenen schwarzen Audi im Wert von rund 22 000 Euro einleitete, fuhr ein Beamter der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf gegen sechs mit seinem Fahrrad auf dem Neißeradweg. Er war auf dem Weg zu seiner Dienststelle und sah in der Nähe des Grenzüberganges bei Hagenwerder einen schwarzen Audi A 6 mit Löbauer Kennzeichen in den Neißewiesen stehen. Sofort meldete sich das Bauchgefühl des Polizisten und er informierte seine Dienststelle. Es handelte sich tatsächlich um den kurz zuvor entwendeten Wagen.

Streifen des Polizei- und Bundespolizeireviers Görlitz trafen in der Nähe des abgestellten Audis einen 26-jährigen Polen an und nahmen ihn vorläufig fest. Ein Blick in seine Pupillen verriet den Polizisten, dass der mutmaßliche Dieb unter Drogeneinfluss stand.

Ein Komplize war vor der Ergreifung des 26-Jährigen in die Neiße gesprungen und durch den Fluss ans polnische Ufer geflüchtet. Ein Fährtenhund verfolgte die Spur des Unbekannten bis zum Ufer auf deutscher Seite. Die polnische Polizei führt die weiteren Ermittlungen zu dieser Person.

Die Streife des Polizeireviers Görlitz stellte den Audi A 6 sicher. Ein Kriminaltechniker untersuchte ihn nach Spuren der Täter. Der Wagen wird baldmöglichst seinem Eigentümer zurückgegeben. Die weiteren Ermittlungen führt die Soko Kfz gemeinsam mit dem Kommissariat für Bandenkriminalität der Kriminalpolizeiinspektion Görlitz. (szo)

zur Startseite