Polizisten ins Gesicht getreten Bautzen. Ein Polizist wurde am Montag bei einer Auseinandersetzung mit einem Betrunkenen in Bautzen leicht verletzt. Zwei Polizeistreifen hatten gegen 23 Uhr am Buttermarkt einem 21-jährigen Mann einen Platzverweis ausgesprochen. Grund dafür war, dass der mit mehr als 1,9 Promille Alkoholisierte unter anderem versucht hatte, eine Haustür einzutreten. Der Tatverdächtige befolgte die Anweisungen nicht, die ihn deshalb zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam nahmen. Dabei trat der betrunkene Bautzener einem Beamten ins Gesicht. Seinen Rausch schlief der Tatverdächtige in einer Polizei aus.

Garagen durchsucht Pulsnitz. In der Nacht zu Montag haben Unbekannte in Pulsnitz an der Straße des Friedens zwei Garagen durchsucht. Aus diesen stahlen sie zwei mobile Navigationsgeräte, die sie aus Autos nahmen, den Zündschlüssel eines Motorrades, mehrere Hundert Euro Bargeld aus einem Schrank sowie zwei Stangen Zigaretten. Auch ein Kindermotorrad verschwand spurlos. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit rund 1400 Euro. An den beiden Garagen entstand Sachschaden von in Summe rund 100 Euro.

Gestohlene Kennzeichen gefunden Arnsdorf. Nachdem Unbekannte in Arnsdorf in der Nacht zu Sonntag die Kennzeichentafeln von einem Seat gestohlen hatten, sind diese mittlerweile wieder aufgetaucht. Passanten fanden die Blechtafeln am Montag in der Nähe eines Supermarktparkplatzes an der Stolpener Straße und informierten die Polizei.

Drei Motorräder gestohlen Bautzen. Am Montagmorgen fiel dem Betreiber einer Bautzener Fahrschule auf, dass Diebe drei Motorräder und die dazugehörende Ausrüstung gestohlen hatten. Die Tat geschah im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes, als die Täter an der Thomas-Müntzer-Straße eine Garage aufbrachen und ausräumten. Die Polizei fahndet nun nach einer schwarzen Honda CBF, Kennzeichen BZ-MF 7, einer weißen Honda CB 500, Kennzeichen BZ-MF 47, und einer roten Honda VJF 125, Kennzeichen BZ-MF 12. Aus dem Unterstand verschwanden auch drei Motorradkombis, drei Helme und drei Regenanzüge. Den Schaden bezifferte der Unternehmer mit insgesamt rund 20000 Euro. An der Garage selbst entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Über die Bundesstraße gerast Schmiedefeld. Der Tacho zeigte 105 Kilometer pro Stunde – erlaubt sind 70 km/h. Diese Geschwindigkeitsüberschreitung kommt einem Renault-Fahrer jetzt teuer zu stehen. Am Montagvormittag wurde er auf der B6 am Abzweig nach Schmiedefeld geblitzt. Der Fahrer wird sich auf 120 Euro Bußgeld sowie einen Punkt in der Verkehrssünderkartei einstellen können. Am Montagvormittag kontrollierte die Polizei von 7 bis 12 Uhr auf diesem Straßenabschnitt die Geschwindigkeit. Von rund 670 Fahrzeugen fuhren 26 schneller als erlaubt.

Frau zu Boden geschubst Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Bautzen unweit der Kreuzung Ziegelwall und Muskauer Straße zugetragen hat. Eine 43-jährige Frau hat eine andere, derzeit unbekannte Frau, die ein Fahrrad schob, derart stark geschubst, dass diese zu Boden fiel. Ob sich die etwa 60 Jahre alte Geschädigte dabei verletzte, ist nicht bekannt. Sie stand auf und ging weiter. Zeugen hielten die 43-Jährige fest und riefen die Polizei. Die Tatverdächtige leidet offenbar an einer psychischen Erkrankung. Die Polizei bittet die beteiligte andere Frau, sich im Polizeirevier, Telefon: 03591 3560, oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.