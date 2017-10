Aus dem Gerichtssaal Polizisten fast umgefahren Ein 48-jähriger Döbelner flüchtete vor den Beamten. Diese und eine weitere Tat brachten ihn vor Gericht.

Weil er einen Polizisten fast umgefahren hätte und vor den Beamten geflüchtet ist, stand ein 48-Jähriger vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihm Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem war der Döbelner noch der Beleidigung und Nötigung angeklagt.

Am 4. August 2016 fuhr der Angeklagte mit seinem Opel durch die Döbelner Zwingerstraße. An der Kreuzung zur Straße des Friedens setzte er mit seinem Auto in der Einbahnstraße rückwärts. Als ein Polizist ihn anhalten wollte, fuhr er in Richtung Schillerstraße davon. Der Beamte konnte gerade noch beiseite springen. Erst an der Döbelner Straße in Roßwein gelang es den Polizisten, den Mann zu stellen.

Wegen des Vorfalls wurde dem Angeklagten der Führerschein entzogen. Um festzustellen, ob er zum Fahren von Fahrzeugen geeignet ist, sollte er sich einem Gutachter vorstellen. Auf der Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen beleidigte er im Dezember 2016 eine Beamtin. Unter anderem sagte er zu ihr: „...... dich hätte man vergasen sollen.“ Das brachte ihm die Anklage wegen Nötigung und Beleidigung ein.

„Mein Mandant kann sich an die Taten nicht erinnern“, sagt Verteidigerin Rechtsanwältin Peggy Wetzig aus Döbeln. Zur Tatzeit stand der Angeklagte unter Einwirkung eines Rheumamittels. Das löst als Nebenwirkungen unter anderem Reizbarkeit und Erregtheit aus. Das Mittel setzte er im Dezember ab. „Ich hatte plötzlich furchtbare Angst vor den Polizisten“, sagt der Angeklagte. „Deswegen fuhr ich davon.“

Richterin Christa Weik stellt das Verfahren gegen eine Auflage ein. Der Angeklagte muss binnen sechs Monaten 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Sollte er dem nicht nachkommen, wird das Verfahren wieder aufgenommen. Dann wird er rechtmäßig verurteilt.

