Polizisten fassen Fahrraddieb Ein 16-Jähriger stiehlt ein Fahrrad vor einem Einkaufsmarkt. Die Besitzerin sieht ihn davon radeln und informiert die Polizei.

Riesa. Montagnachmittag konnten Polizisten an der Pausitzer Straße in Riesa einen mutmaßlichen Fahrraddieb (16) stellen.



Der Jugendliche hatte zuvor an einem Einkaufsmarkt an der August-Bebel-Straße ein Fahrrad gestohlen. Die Besitzerin des Rades sah ihn davon radeln und verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten den 16-Jährigen an der Pausitzer Straße ausfindig machen. Das Rad fanden sie in der Nähe. (szo)

