Polizisten beziehen neues Revier Die Arbeiten an der Bautzener Wache stehen kurz vor dem Abschluss. Auf die Beamten wartet moderne Technik.

Das Polizeirevier an der Taucherstraße. Im Neubau rechts erfolgen die letzten Bauarbeiten. © Uwe Soeder

Die Bautzener Polizisten können schon die Umzugskisten packen. Die Arbeiten am Revier an der Taucherstraße gehen gut voran. Derzeit sind die Handwerker mit dem Fußboden beschäftigt. Auch die Elektronik muss noch installiert werden. Mitte März sollen aber alle Arbeiten abgeschlossen sein. Das teilt der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) mit. Für Ende März ist dann der Umzug der Mitarbeiter des Kriminaldienstes geplant. Die Beamten, die derzeit noch in der Kaserne an der Käthe-Kollwitz-Straße arbeiten, beziehen das Obergeschoss des Gebäudes, das direkt an das Polizeirevier angrenzt.

In den vergangenen Monaten hat der Staatsbetrieb das Obergeschoss des Anbaus sanieren lassen. Die neuen Büroräume befinden sich in dem Saal, der einst von einer Tanzschule genutzt wurde. Die Beamten dürfen sich im neuen Domizil vor allem auf moderne Computertechnik freuen. Für die Erweiterung des Polizeireviers hat der Freistaat mehr als 990 000 Euro zur Verfügung gestellt. (SZ/mho)

zur Startseite