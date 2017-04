Polizisten beseitigen Unfallgefahr

Abstands-Sünder auf der A4 Kodersdorf. Eine Streife der Autobahnpolizei hat am Dienstagmittag auf der A4 einen 50-Jährigen und dessen Sattelzug hinter dem Tunnel Königshainer Berge angehalten, nachdem dieser den Sicherheitsabstand zu seinem Vordermann nicht einhielt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein Gericht dem polnischen Fahrer untersagte, seine ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland zu nutzen. „Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein“, teilt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz mit. Die Firma musste einen Ersatzfahrer ordern.

Reifenstecher in Görlitz unterwegs Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag die Reifen von zwei Autos im Stadtgebiet von Görlitz zerstochen. Das betrifft einmal einen VW T4 auf dem Otto-Buchwitz-Platz. Dort haben die Täter die beiden Pneus der Beifahrerseite zerstochen. Zudem schlugen sie die Scheibe der Schiebetür des Fahrzeugs ein. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Auf dem Obermarkt ist ein Volvo das Ziel der Vandalen gewesen. Hier haben die Unbekannten den rechten vorderen Reifen zerstochen. Der Schaden wird mit etwa 100 Euro beziffert.

Unbekannte stehlen Fahrrad Görlitz. Unbekannte haben am Dienstagnachmittag ein Fahrrad auf der Görlitzer Bahnhofstraße entwendet. Das schwarze Bike der Marke Steppenwolf stand angeschlossen in einem Fahrradständer vor dem Kino. Der Schaden wird mit etwa 750 Euro beziffert.

Autodiebe stehlen A4 Reichenbach. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen schwarzen Audi A4 entwendet. Der etwa sechs Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen GR-DS 377 befand sich an der Schulstraße. Den Wert des Fahrzeugs schätzte der Eigentümer auf rund 27000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet.

Renault Clio beschädigt Zittau. Unbekannte haben in den vergangenen drei Wochen in Zittau versucht, in einen Renault Clio an der Straße Neustadt einzudringen. Die Täter beschädigten die Fahrzeugtür und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Diebe schlagen Schaufenster ein Großschönau. Raddiebe sind in der Nacht zum Mittwoch in Großschönau in ein Geschäft an der Obere Mandaustraße eingedrungen. Die Täter zerschlugen eine Schaufensterscheibe und entwendeten zwei Fahrräder der Marke Haibike sowie Ghost. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf insgesamt rund 4350 Euro. An der Scheibe entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Zwei Räder aus Hausflur entwendet Zittau. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in Zittau in ein Wohnhaus am Rathausplatz eingedrungen. Die Täter entwendeten aus dem Hausflur zwei Fahrräder. Den Wert des weißen 28-Zoll Bikes der Marke Staiger Montana sowie eines Zweirades der Markte Specialized schätzten die Eigentümer auf insgesamt rund 1100 Euro.

Radfahrer stürzt nach Bremsmanöver Großschönau. Ein Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag in Großschönau passiert. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Chrysler die Apothekenstraße. Auf Höhe des Mauerwegs missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden 53-jährigen Fahrradfahrers. Beide Männer können durch Bremsen eine Kollision verhindern. Der Biker stürzt in Folge der Bremsung und verletzt sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden.