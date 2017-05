Polizisten beschlagnahmen in Großhennersdorf Springmesser Ein Autofahrer hat das Messer mit einer 9,5 Zentimeter langen Klinge griffbereit neben sich liegen.

Symbolfoto © dpa

Großhennersdorf. - Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz haben am Montag in Großhennersdorf einen 40-jährigen tschechischen Autofahrer kontrolliert. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Dienstag mit.

Im Auto entdeckten die Beamten griffbereit ein Springmesser mit einer Klingenlänge von 9,5 Zentimetern. Springmesser, deren Klinge über 8,5 Zentimeter lang ist und seitlich herausspringt, sind in Deutschland generell verboten, das betrifft das Erwerben, Besitzen und Führen. Eine Zuwiderhandlung stellt eine Straftat nach dem Waffengesetz dar. Das Messer wurde eingezogen und der Mann wird sich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. (sz/on)

zur Startseite