Polizist schießt Asylbewerber an Der Libyer hatte mit einem Messer Wachpersonal und Polizei bedroht, ein Beamter stoppte den 23-jährigen mit einem Schuss in den Oberschenkel.

Mit einem Schuss aus seiner Dienstwaffe hat ein Polizist in einem Heim in Klingenberg im Osterzgebirge einen 23-jährigen Asylbewerber am Oberschenkel verletzt. Der Mann sei zur ärztlichen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht worden und werde bewacht, teilte die Polizei am Sonntag in Dresden mit. Er soll am Vormittag Mitarbeiter des Wachdienstes mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei rückte daraufhin den Angaben zufolge mit vier Streifenwagen an.

Karte

Der Flüchtling habe sehr aufgebracht und aggressiv gewirkt und auf Ansprache nicht reagiert, hieß es. Die Beamten hätten bei ihm frische Schnittwunden sowie Blut an den Wänden bemerkt und den Verdacht gehabt, dass der 23-Jährige „unter dem Einfluss berauschender Mittel“ stehe. Als er mit dem Messer auf die Beamten losgegangen sei, habe ein 32-jähriger Polizist geschossen. Jetzt werde routinemäßig geprüft, ob der Waffengebrauch rechtmäßig war. Der Asylbewerber müsse sich wegen Bedrohung verantworten. (dpa)

zur Startseite