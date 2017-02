Polizist rettet sich mit Sprung

Symbolbild. © dpa

Hagenwerder. Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz wollten am Mittwochmorgen, gegen 4:50 Uhr, bei Hagenwerder einen in Richtung Polen fahrenden VW Passat kontrollieren. Das Auto sei bis unter das Dach beladen gewesen, berichtet ein Sprecher der Bundespolizei.

Die beiden Insassen schienen dem Anhaltezeichen eines Beamten zunächst Folge zu leisten. „Im letzten Augenblick beschleunigte der Fahrer jedoch sein Fahrzeug und hielt genau auf den Bundespolizisten zu“, sagt der Polizeisprecher. Der Polizist konnte sich nur noch durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Die Beamten verfolgten daraufhin das flüchtende Fahrzeug über die Grenze nach Polen, konnten es aber nicht mehr stellen. Das am Passat angebrachte Görlitzer Kennzeichen wurde überprüft – es gehört jedoch an ein anderes Fahrzeug. Die Landespolizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (szo)

