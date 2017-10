Gestohlenes Handy im Internet aufgetaucht Bautzen. Am Montagabend bemerkte ein 42-Jähriger, dass sein Mobiltelefon entwendet wurde. Am Mittwochnachmittag erkannte er das Handy in einer Internetauktion zweifelsfrei wieder und verständigte die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Durchsuchung der Wohnung des Verkäufers auf der Dr.-Peter-Jordan-Straße in Bautzen an. Beamte der Polizei fanden in ihr das entwendete Telefon. Der 32-jährige Verkäufer wird sich der Staatsanwaltschaft erklären müssen.

Zwei Unfälle auf einmal Arnsdorf. Doppeltes Pech hatte am Mittwochabend die 48-jährige Fahrerin eines Ford in Arnsdorf. Sie fuhr mit ihrem Auto in Richtung Wallroda, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die Frau konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Die Fahrerin rief daraufhin die Polizei, um den Unfall aufnehmen zu lassen. Wenig später übersah offenbar der 34-jährige Fahrer eines weiteren Ford die Unfallstelle. Der Focus prallte gegen das Heck des wartenden Wagens. An den beiden Autos entstand Schaden von insgesamt rund 7000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Kamenz fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab, dass er 0,5 Promille intus hatte.

Bargeld gestohlen Bautzen. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ist ein Dieb in ein Geschäft an der Dr.-Maria-Grollmuß-Straße in Bautzen eingedrungen. Von dort entwendete er einen dreistelligen Bargeldbetrag. Durch seine Handlungen verursachte der Täter zudem Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

Ins Gesicht geschlagen Kamenz. Am Mittwochabend gerieten auf der Macherstraße in Jesau zwei Männer in Streit. Nachdem der 33-Jährige mit seinem ein Jahr jüngeren Gegenüber zunächst diskutierte, schlug er ihm im weiteren Verlauf offenbar ins Gesicht. Dabei erlitt der 32-Jährige eine Platzwunde. Ein Rettungsdienst brachte den Mann daraufhin in ein Krankenhaus.

Firma aufgebrochen Taubenheim. In der Nacht zu Donnerstag sind in Taubenheim Unbekannte in ein Firmengebäude an der Neutaubenheimer Straße eingedrungen. Die Täter beschädigten einige Bewegungsmelder sowie Türen und entwendeten aus den Büroräumen unter anderem zwei Akkuschrauber, zwei Laptops, ein Navigationsgerät sowie aus einer Kasse einen vierstelligen Bargeldbetrag. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 14000 Euro. Den Stehlschaden schätzte ein Firmenverantwortlicher auf insgesamt etwa 7000 Euro.

Parkplatznot sorgt für Unfall an der Autobahn Bautzen. Wie gefährlich die derzeitige Parkplatznot an der Autobahn ist, zeigt ein Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Rastanlage Oberlausitz-Nord. Ein Tanklastzug stellte sich, mangels Parkplatzkapazität, an den rechten Fahrbahnrand, so dass der 53-jährige Fahrer seine vorgeschriebene Pause machen konnte. Gegen 21 Uhr streifte ein 47-jähriger Fahrer eines Sattelzuges beim Vorbeifahren den Tanklaster im Bereich des Tanks und verursacht einen Schaden von etwa 5000 Euro. Der Tank war mit Heizöl beladen und wurde glücklicherweise selbst nicht ernsthaft beschädigt.

Fremde Kennzeichen genutzt Bautzen. Am Mittwochnachmittag stoppte die Polizei auf der Löbauer Straße im Bautzener Ortsteil Auritz den VW Polo eines 42-jährigen Fahrers. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen zu einem in Zittau zugelassenen Clio gehörten. Zudem bestand für den Polo keine Versicherung. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten die Kennzeichentafeln sicher.

Reifenplatzer auf der Autobahn Burkau/Uhyst. Ein Reifenplatzer hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Dresden zu mehreren Unfällen geführt. Kurz hinter der Anschlussstelle Burkau war der Reifen des Anhängers eines Lastzuges geplatzt. Reifenteile verteilten sich auf der Fahrbahn. In der Dunkelheit fuhren ein nachfolgender Laster und drei Pkw über die Reifenstücke und beschädigten dabei ihre Fahrzeuge. Der Schaden belief sich auf insgesamt etwa 10000 Euro. Alle Beteiligten konnten auf dem Seitenstreifen halten, so dass es keine Behinderung des morgendlichen Berufsverkehrs gab.