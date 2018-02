Polizist im Einsatz verletzt

Schmuckdiebe an der Frauenkirche

14.02., 4 Uhr bis 7 Uhr; Altstadt Ausgerechnet am Valentinstag sind Unbekannte in ein Geschäft an der Frauenkirche eingebrochen. Die Täter zerstörten ein Schaufenster und stahlen aus der Auslage Schmuck im Gesamtwert von 5550 Euro. Der Sachschaden beträgt zusätzlich etwa 500 Euro.

Geldautomaten-Bruch gescheitert

14.02.2018, 16.50 Uhr festgestellt; Seevorstadt Unbekannte haben sich an einem Geldautomaten an der Prager Straße zu schaffen gemacht. Um an das Geld zu kommen, wollten die Diebe das Gerät aufbrechen. Von Erfolg gekrönt war das Vorhaben allerdings nicht - die Diebe scheiterten an den baulichen Sicherheitsvorkehrungen und wohl auch an ihrer Imkompetenz. Am Ende hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 1000 Euro.

VW Touran gestohlen

13.02., 18.30 Uhr bis 14.02.; 6 Uhr; Pieschen In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte einen schwarzen VW Touran von der Osterbergstraße. Der Zeitwert des acht Jahre alten Fahrzeugs wird auf rund 15 000 Euro beziffert.