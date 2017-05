Polizist hat den richtigen Riecher Ein 25-jähriger Angeklagter ist wohl mit zu viel Stoff zu seinem Berufungsprozess gekommen. Das blieb nicht unbemerkt.

© Symbolfoto: Fabian Schröder

Es hätte so schön sein können. Jahre nach der Tat neigen Richter zur Milde, gerade wenn der Delinquent vor ihnen Abbitte schwört. So muss es vor einigen Tagen auch im Berufungsprozess gegen Conni E. am Landgericht Dresden gewesen sein. Doch der Mann hatte die Rechnung ohne einen aufgeweckten Polizisten gemacht.

Der 25-jährige Angeklagte hatte vor einigen Tagen mittags einen Termin vor einer Berufungskammer des Landgerichts Dresden. Dort wollte er eine schon ältere Verurteilung anfechten. Die Zeit spielte für ihn. Nicht weniger als eineinhalb Jahre zuvor war E. am Amtsgericht Dresden zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung verurteilt worden – wegen Anbaus verbotener, weil berauschender Hanfpflanzen und anderen Vorwürfen. So war E. im September 2014 mit rund 100 Cliptütchen erwischt worden, an denen die Beamten „Anhaftungen“ von Cannabis fanden, er soll Crystal konsumiert haben und hatte bei seinen Exkursionen in Dresden auch noch ein sogenanntes Schlagringmesser im Gepäck. In seiner Wohnung fanden die Ermittlern 500 illegale Hanf-Pflanzen.

Tja, als E. jedoch nun zu seinem Prozess marschierte, fiel er zufällig einem Verkehrspolizisten auf, der vor dem Gericht in seinem Streifenwagen saß. Der Ordnungshüter beobachtete, wie der 25-Jährige eine Handvoll einer „kristallinen“ Substanz vor dem Eingang des Gerichts auf den Boden kippte. Das weckte den Jagdinstinkt des Beamten. Er wies die Justizwachtmeister an der Pforte an, diese Substanz, mutmaßlich Crystal, im Auge zu behalten, während er selbst dem Verdächtigen folgte, um zu sehen, wohin er wollte. Der Mann lief geradewegs in einen Gerichtssaal. Dort wurde der verdutzte Angeklagte wenig später vorläufig festgenommen und durchsucht. Das Ergebnis: Mehr als zehn Gramm Drogen wurden vor dem Gericht sichergestellt, weitere sieben Gramm fanden die Beamten in E.s Jacke. Der verdächtige Stoff reagierte positiv auf einen Amphetamin-Schnelltest, bestätigte ein Polizeisprecher. Ein genaues Analyseergebnis stehe aber noch aus.

Nun ermittelt die Polizei wegen einer neuen Drogengeschichte gegen den 25-Jährigen. Dabei hatte er versucht, das Berufungsgericht damit zu beeindrucken, dass er solchen Dingen abgeschworen habe. Angesichts der aktuellen Ereignisse setzte das Gericht den Prozess aus.

