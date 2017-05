Polizeizentrale arbeitet digital Die Direktion in Görlitz hat ein neues Einsatzleitsystem. Das soll vor allem Zeit sparen.

Blick in die Leitzentrale der Polizei in Görlitz. © Polizei

Das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz hat nun ein digitales Einsatzleitsystem in Betrieb. Das bisherige, teils noch analoge System ist abgeschaltet. Dank des neuen Systems könne die Arbeit effektiver gestaltet werden, teilt Polizeipräsident Torsten Schultze mit. Alle wichtigen Infos und Notrufe aus den Landkreisen Bautzen und Görlitz kommen in der Leitstelle an. „Dank der digitalen Technik ist sie nun mit allen interaktiven Streifenwagen, über die digitalen Funkgeräte sogar fast mit jedem Beamten vernetzt.“

Führten die Reviere bisher von den Wachen aus ihre Streifen, läuft das nun zentral. „Unser Ziel ist es, schneller und bürgernäher agieren zu können“, so Schultze. Zukünftig werde die Streife den Auftrag erhalten, die sich am nächsten im Umkreis eines gemeldeten Einsatzortes befinde. Auf einer digitalen Karte sei nahezu in Echtzeit ersichtlich, wo sich diese befinde. „So können wir unsere Ressourcen effektiver nutzen und Wartezeiten minimieren.“ (szo)

