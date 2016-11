Polizeisondereinsatz in Pirna Unter anderem in der Elbstadt war ein Sondereinsatzkommando der Polizei unterwegs. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen organisierter Kriminalität.

GSG9 und diverse SEK der Polizei waren im Einsatz. © dpa

Pirna. Seit Mittwochmorgen geht die Staatsanwaltschaft Dresden in mehreren Städten gegen die organisierte Kriminalität vor. Im Fokus sind 16 Tatverdächtige, denen die Ermittler die Bildung einer kriminellen Vereinigung, räuberische Erpressungen, Bedrohungen, Freiheitsberaubungen, Körperverletzungen sowie weitere Straftaten vorwerfen. Wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilt, handelt es sich bei den Beschuldigten vorwiegend um russische Asylbewerber tschetschenischer Abstammung.

Den Angaben zufolge gibt es Polizeieinsätze in Pirna, Radeberg, Dresden, Leipzig sowie in Thüringen und Rheinland-Pfalz. An der Ergreifung und Verhaftung der Tatverdächtigen sind demnach auch Sondereinsatzkräfte und die GSG 9 beteiligt, da die Behörden von einem hohen Gewaltpotenzial der Tatverdächtigen ausgehen. Bei ihnen soll es sich um Akteure der sogenannten russisch-eurasischen organisierten Kriminalität handeln. Sie hätten bundesweit agiert und in der Szene gewisse Bedeutung erlangt.

„Gerade in Zeiten, in denen die Maßnahmen zur Abwehr der Terrorgefahr einen Schwerpunkt der kriminalpolizeilichen Arbeit bilden, dürfen wir den traditionellen Kriminalitätsfeldern, insbesondere der organisierten Kriminalität keine Freiräume zur Entfaltung lassen“, sagte Jörg Michaelis, Präsident des LKA Sachsen, in einer ersten Stellungnahme. „Daher hat dieser Einsatz auch eine Signalwirkung.“ (szo)

