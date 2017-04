Polizeischüler suchen nach Vermissten Künftige Kommissare der Hochschule in Rothenburg haben nach drei Mädchen gefahndet – zu Übungszwecken.

Im zwei Vermisstenfällen konnten die 14-jährigen Mädchen mithilfe des Polizeihubschraubers gefunden werden. © Hochschule

Die Schüler der Polizeihochschule in Rothenburg haben diese Woche drei Jugendliche suchen müssen, die spurlos verschwunden waren. Darüber informiert die Einrichtung in einer Mitteilung.

So verschwand am Dienstag auf dem Weg zur Schule die 14-jährige Anna-Sophie, die mit dem Rad von Zuhause wegfuhr. Ein Aufgebot von 25 Beamten hat nach ihr gefahndet. Umfangreiche Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten nach fünf Stunden der Suche am Nachmittag zum Aufgreifen der 14-Jährigen. Sie zog es vor, sich heimlich mit ihrem neuen Freund in einem 20 Kilometer entfernten Erlebnishof zu vergnügen.

Einen Tag später kam die 14-jährige Selina nicht in der Schule an, die zu Fuß von Zuhause zur Bushaltestelle ging. Die Polizei fand mithilfe der Mutter einen Abschiedsbrief im Zimmer der Schülerin. Rund 25 Beamte, darunter auch ein Hundeführer der Polizeidirektion Görlitz mit seinem Fährtenhund, suchten zunächst vergebens mögliche Aufenthaltsorte ab. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnte dann die 14-Jährige in der Nähe eines Wehres an der Neiße aufgefunden werden. Sie war zwar durchgefroren, konnte aber sonst wohlbehalten ihren Eltern übergeben werden.

Am Freitag fehlte die 14-jährige Laura in der Schule. Ob sie das elterliche Haus verließ, konnte niemand mit Bestimmtheit sagen. Die Eltern weilten im Kurzurlaub. Erste Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen erhärteten den Verdacht, dass Laura sich mit einer neuen Internetbekanntschaft treffen will. Nach mehrstündigen Fahndungsmaßnahmen mithilfe eines Fährtenhundes und Polizeihubschraubers konnte Laura in einem zwei Kilometer entfernten Waldstück verletzt aufgefunden und in Sicherheit gebracht werden.

Dahinter steckten Szenarien für eine fächerübergreifende Abschlussübung. Die künftigen Kommissare konnten vorbereitend auf die Prüfung unter realen Bedingungen ihr angeeignetes Wissen unter Beweis stellen, unterstützt von der Oberschule Rothenburg. Drei Schülerinnen der achten Klasse und ihre Eltern ermöglichten ihnen das. „Unsere Studenten mussten zum Teil an ihre Grenzen gehen, um die Vielzahl der Informationen zu verarbeiten und den richtigen Faden zu finden“, sagt Polizeidirektor und Übungsleiter Jürgen Siegert. „Dass sie die Aufgaben erfolgreich lösten, spricht für ihre gute Ausbildung.“

Nachdem im Februar dieses Jahres fünf Bewohner des Martinshofes in Rothenburg zunächst spurlos verschwanden, war die Übung bereits die zweite fächerübergreifende dieses Jahr. (SZ)

