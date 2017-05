Polizeiruf-Kommissar liest in Schleife Franziska Troegner und Jaecki Schwarz sind am Sonnabend im Sorbischen Kulturzentrumzu Gast. Es soll ein „schaurig, schöner Abend“ werden.

Der Schauspieler Jaecki Schwarz in seiner Rolle als Kommissar Herbert Schmücke © picture alliance / dpa

Franziska Troegner und Jaecki Schwarz sind am Sonnabend, ab 20 Uhr, zu einer Krimilesung im Sorbischen Kulturzentrum Schleife zu Gast. Diese trägt den Titel „Mit der Lammkeule auf dem Weg zum Himmel“. Darüber informiert Sylvia Panoscha vom Sorbischen Kulturzentrum an der Friedensstraße 65.

In zehn herrlichen Rollen gehen die beiden der Frage nach: Will sich der Mensch die Zuneigung eines geliebten Wesens ewig erhalten – oder nicht? „Der englische Autor Roald Dahl bietet in seinen kleinen skurrilen Meisterwerken äußerst originelle Lösungen an“, berichtet Sylvia Panoscha. „Ein schaurig, schöner Abend!“ Franziska Troegner und Jaecki Schwarz präsentieren dabei die humorvollen Kriminalgeschichten. Die Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse dann 22,50 Euro. Jaecki Schwarz ist den Zuschauern unter anderem als Hauptkommissar Schmücke aus der Krimiserie Polizeiruf 110 bekannt. Er spielte die Rolle von 1996 bis März 2013. (SZ)

