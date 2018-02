Polizeipräsenz auf allen Straßen

Polizisten auf dem Weg zum Einsatz. © Robert Michael

Dresden. Wer noch am Vormittag schnell seine Einkäufe in der Stadt erledigen will, findet dazu ausreichend Gelegenheit, doch ab Mittag könnte es temporär etwas eng werden. Sowohl auf den Straßen und auf manchen Parkplätzen sowieso: Im Zusammenhang mit dem opulenten Polizeieinsatz rund um das Gedenken und Demo-Geschehen am 13. Februar seien unter anderem zeitweise die Parkplätze an der Schießgasse und Reitbahnstraße für die Polizei reserviert, teilte die Behörde mit.

„Morgen beginnt für uns die vermutlich einsatzreichste Woche des Jahres. Drei Einsätze innerhalb einer Woche sind eine besondere Herausforderung. Drei Einsätze innerhalb einer Woche sind eine besondere Herausforderung. Die Einsatztage werden sich aber sehr voneinander unterscheiden“, teilte Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar am Freitag mit.

Am Samstag werde der größte Einsatz stattfinden und Kretzschmar rechnet mit einer konfrontativen Versammlungslage, die sich aus den angezeigten Aufzügen der unterschiedlichen Lager zwangsläufig ergebe. „Wir erwarten Blockadeversuche des rechten Aufzuges durch Gegendemonstranten.“ Deswegen seien am Samstag die meisten Einsatzkräfte im Stadtgebiet präsent. Unterstützt würden die sächsischen Beamten von Kollegen aus Thüringen und von der Bundespolizei.

Wegen der bisher bekannten sechs Demonstrationen im Zuge des unterschiedlichen Gedenkens zum 73. Jahrestag der Bombardierung Dresdens und einer weiteren öffentlichen Versammlung der AfD-Jugend am zentralen gelegenen Hauptbahnhof, müssen Passanten am Samstag mit den meisten Einschränkungen rechnen. Etwa 30 Polizisten seien allein für die Regelung des Verkehrs an den drei Tagen im Einsatz, so Kretzschmar. Durch möglichst kurzzeitige Sperrungen sollen sich die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich halten.

„Ich erwarte für alle Einsatztage einen grundsätzlich friedlichen Verlauf. Dafür spricht zum einen die Entwicklung in den vergangenen Jahren, aber auch unsere aktuelle Einschätzung zu Art und Umfang der Mobilisierung. Solange der Protest friedlich und gewaltfrei ist, werden wir als Polizei auch für Gegendemonstranten einen Protest in Hör- und Sichtweite gewährleisten.“ Kretzschmar appelliert an die Vernunft aller Versammlungsteilnehmer, ihren Teil zu einer friedlichen Woche für Dresden beizutragen.

Damit es möglichst gar nicht erst zu Konfrontationen kommt, setzt die Polizei erneut „Kommunikationsteams“ ein. Durch ihre ständige Gesprächsbereitschaft wollen die sächsischen Beamten Konflikten vorbeugen und dadurch letztlich deeskalierend wirken. Und auch ein Kontakttelefon steht für ernsthaft besorgte Bürger bereit, um deren Infobedarf am Samstag sowie am kommenden Dienstag zu decken.

Hinweise erhalten Interessierte am 10. Februar in der Zeit von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr und am 13. Februar in der Zeit von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Die Nummer des Kontakttelefons lautet 0351 / 483 30 00. (szo)

