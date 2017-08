Polizeiorchester im Biergarten Die traditionelle Veranstaltung findet bereits zum 15. Mal statt – allerdings nur unter einer Bedingung.

Das Polizeiorchester bei einem seiner Auftritte im Boselblick. © privat

Flotte Melodien an der Elbe. Die gibt es alle Sommer wieder mit dem Polizeiorchester Sachsen. Das ist auch in diesem August zu Gast beim Kultur- und Heimatverein Sörnewitz, und zwar am Freitag, dem 18. August, ab 16 Uhr im Biergarten Boselblick in Altsörnewitz.

Die traditionelle Veranstaltung findet bereits zum 15. Mal statt. Allerdings nur, wenn es nicht regnet, teilen die Veranstalter mit.

Im Anschluss an den Auftritt der musizierenden Polizisten gibt es dann ab 18 Uhr ebenfalls im Biergarten einen Schweizer Volksmusikabend. Dort spielt das Trio Ano aus Luzern. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. (SZ)

