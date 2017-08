Polizeieinsatz wird nachgestellt Zum Familiendrama in Eckartsberg, bei dem ein junger Mann ums Leben kam, konnten nun alle Zeugen befragt werden. Noch gibt es aber Unklarheiten.

Anfang August gab es einen Todesfall bei einem Polizeieinsatz in Mittelherwigsdorf. © Danilo Dittrich

Der Polizeieinsatz in Eckartsberg, bei dem am 3. August ein 23-Jähriger erschossen wurde, soll nachgestellt werden. Das berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) auf Berufung der Staatsanwaltschaft Görlitz. Zu den Gründen wollte sich Staatsanwalt Till Neumann demnach aber nicht äußern, da die Ermittlungen nach wie vor andauern. Laut Staatsanwaltschaft sind mittlerweile alle Zeugen vernommen und auch die ballistischen Gutachten liegen vor. Die nun geplante Nachstellung der Ereignisse am 3. August könnten neue Erkenntnisse zum tatsächlichen Ablauf bringen. Über den Vorfall ist bisher nur bekannt, dass die Polizei am Tattag zu einem Familienstreit nach Eckartsberg gerufen wurde, weil eine Mutter von ihrem Sohn angegriffen wurde. Vor Ort zog einer der vier Beamten seine Waffe und gab drei Schüsse auf den 23-Jährigen ab. Der junge Mann verblutete noch am Ort des Geschehens. Ob der Polizist aus Notwehr gehandelt hat, sollen die Ermittlungen klären. Die Untersuchungen dauern inzwischen fast einen Monat. Ein Grund dafür ist auch die Verfassung des Schützen. Dieser war lange Zeit nicht vernehmungsfähig und musste psychologisch betreut werden – ebenso wie die betroffene Familie.

Laut Staatsanwaltschaft war das Todesopfer einschlägig wegen Drogenkonsums bekannt.

