Polizeieinsatz nach der Menschenkette 600 Beamte waren am Montag unterwegs. Sie hatten auch am Dienstag noch mit dem 13. Februar zu tun.

Menschenkette am Montag. © dpa

Am Montagabend nach dem Ende der Menschenkette zog die Polizei eine positive Einsatzbilanz zum 13. Februar. Alle Versammlungen verliefen friedlich. Polizeipräsident Horst Kretzschmar wertete die Menschenkette als „Zeichen voller Symbolkraft, welches Dresden gut zu Gesicht steht.“ Die Arbeit der Beamten war danach aber noch nicht erledigt. Sie mussten in der Dunkelheit noch eine weitere Demonstration durch die Innenstadt begleiten. Während des Glockenläutens kurz vor 21 Uhr zündeten Unbekannte außerdem Feuerwerk am am Königsufer. Die Täter nutzten die Dunkelheit, um zu entkommen.

Keine Chance, den Beamten zu entkommen, hatte dagegen ein 27-Jähriger, der am Abend in einer Straßenbahn der Linie 3 auf sich aufmerksam gemacht hatte. Der Deutsche aus Dresden stieg am Hauptbahnhof in die Bahn ein. Während der Fahrt zum Pirnaischen Platz beleidigte er einen 33-jährigen Marokkaner und zeigte den Hitlergruß. Die Polizei nahm den Mann fest. Er war betrunken und hatte Drogen bei sich.

Weder einen Hinweis auf die Täter noch auf die Tat fand die Polizei bei ihren Ermittlungen zu angeblich überklebten Stolpersteinen in Dresden. Eine Gruppe, die sich „Freie Aktivisten“ nennt, hatte bereits am Montag im Internet behauptet, solche Gedenksteine, die an ermordete Dresdner Juden erinnern, überklebt zu haben. Dazu veröffentlichte die Gruppe entsprechende Fotos. Die Polizei überprüfte daraufhin alle Dresdner Stolpersteine, sagte Sprecher Marko Laske am Dienstagnachmittag. „Wir haben nichts gefunden.“

