Polizeieinsatz in der Elbgalerie

In der Riesaer Elbgalerie geht es meist friedlich zu. Am Mittwochabend war das anscheinend anders. © SZ-Archiv/Sebastian Schultz

Zu einem abendlichen Polizeieinsatz kam es am Donnerstag in der Riesaer Elbgalerie. Wie die Dresdner Polizeidirektion informiert, hatte es in dem Einkaufszentrum eine Auseinandersetzung gegeben. Demnach soll ein Ausländer einen anderen mit Pfefferspray angegriffen haben.

Die Polizei will sich im Tagesverlauf ausführlicher zu dem Geschehen äußern. (SZ)

