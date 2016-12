Polizeieinsatz in Bautzen

Polizeieinsatz im Bautzener Zentrum

Bautzen. Am Mittwochabend war die Polizei an mehreren Stellen in Bautzen im Einsatz. Zeugen hatten darüber informiert, dass sich im Bereich der Wasserkunst eine Gruppe junger, dunkel gekleideter Männer aufhalten würde. Mehrere Streifen prüften das. Als die Beamten in Sicht kamen, gingen die Männer in unterschiedliche Richtungen auseinander. Etwaige politische Hintergründe des Treffens seien dadurch nicht feststellbar gewesen, so Polizeisprecher Thomas Knaup.

Am Kornmarkt kontrollierten Polizisten wenig später sechs junge Bautzener im Alter von 14 bis 22 Jahren. Ein 17-Jähriger war im Besitz verbotener Pyrotechnik. Die Beamten stellten die verbotenen Knallkörper sicher. Während Wachpolizisten später vor den Asylheimen an der Dresdener Straße und an der Flinzstraße kontrollierten, begleiteten Beamte eine Gruppe junger Asylsuchender vom Kino durch das Stadtgebiet bis zu ihren Unterkünften. Dabei habe es sich nach Aussage des Polizeisprechers um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt, zu der sich die Beamten mit Blick auf die vorangegangenen Ereignisse in der Innenstadt entschlossen hatten.