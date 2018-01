Polizeieinsatz aufgrund Bedrohungslage in Ebersbach Die Lage sei unter Kontrolle, sagt der Polizeisprecher. Das SEK ist im Einsatz.

Symbolfoto © dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Die Polizei ist seit Mittwochvormittag in einem Wohngebiet in Ebersbach aufgrund einer Bedrohungslage im Einsatz. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwochnachmittag mit. Das SEK ist im Einsatz.

Daher haben Streifen des örtlichen Reviers das Gebiet an der Sachsenstraße zwischen der Rumburger Straße und der Böhmischen Straße derzeit für jedweden Fahrzeug- und Personenverkehr abgesperrt. Auslöser des Einsatzes ist ein 24-jähriger Mann, der in einem der Plattenbaublöcke lebt. Zu Details des Geschehens und der anstehenden polizeilichen Maßnahmen kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungs- und einsatztaktischen Gründen noch keine detaillierten Angaben machen.

Die Lage sei unter Kontrolle, so der Polizeisprecher. Eine unmittelbare Gefahr bestehe für die Anwohner sowie die Kinder eines angrenzenden Kindergartens und einer Mittelschule derzeit nicht. Die Polizei hat die Leiter und Betreuer der beiden Einrichtungen informiert.

Die Bevölkerung wird gebeten, den beschriebenen Bereich zu meiden und den Anweisungen der Einsatzbeamten Folge zu leisten.

Dass die Mittelschule geräumt wurde, stimme nicht, dementierte der Polizeisprecher Meldungen in den sozialen Medien. Die Kinder seien nicht in Gefahr. Sie könnten auch normal - allerdings nicht in Richtung Sachsenstraße, von den Eltern nach Schulschluss abgeholt bzw. nach Hause gehen. (szo)

