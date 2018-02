Polizeieinsatz auf der Steinstraße

Randalierer landet in der Zelle Königswartha. Ein 40-Jähriger hat am Freitagmittag in einem Supermarkt in Königswartha randaliert und die Kundschaft geschlagen. Auch gegenüber den herbeigerufenen Polizisten beruhigte sich der offensichtlich alkoholisierte Mann nicht. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Panzergranate gefunden Radeberg. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde am Sonnabendnachmittag nach Radeberg gerufen. Ein Mann hatte in einem Waldstück an der Juri-Gagarin-Straße einen granatenähnlichen Gegenstand gefunden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um das Teilstück einer Panzerfaust. Die Weltkriegsmunition wurde geborgen und sicher abtransportiert.

Sommerräder gestohlen Bautzen. Unbekannte verschafften sich in den zurückliegenden Tagen in Bautzen Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Ricarda-Huch-Straße. Sie brachen zwei Kellerboxen auf. Aus einer stahlen sie einen Komplettradsatz Sommerreifen im Wert von etwa 1000 Euro. Der Sachschaden beträgt rund 70 Euro.

Garage aufgebrochen Wilthen. Am Freitagmittag wurde die Polizei zu einer Garagenanlage in Wilthen an der Zittauer Straße gerufen. Das Tor einer Garage war aufgebrochen und die Scheibe des darin stehenden Ford eingeschlagen worden. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Simson gestohlen Bautzen. Mopeddiebe stahlen in der Nacht zum Sonnabend in Bautzen eine Simson S 50 B1. Das grüne Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen 925OKF stand in einem Hinterhof der Töpferstraße. Der Wert wurde mit rund 1000 Euro angegeben.

Angetrunken am Steuer Arnsdorf. 0,72 Promille intus hatte ein 32-jähriger Autofahrer intus, der in der Nacht zum Sonnabend in Arnsdorf aus dem Verkehr gezogen wurde. Er war mit seinem Ford auf der Hufelandstraße kontrolliert worden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und Fahrverbot werden die Folge seiner Alkoholfahrt sein.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs Radeberg. 35-jähriger Nissan-Fahrer wurde am frühen Freitagabend auf der Radeberger Badstraße von der Polizei kontrolliert. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

Zigaretten gestohlen Göda. Kriminelle sind in der Nacht zu Sonntag in eine Tankstelle in Göda eingebrochen. Sie stahlen vor allem Zigaretten im Wert von etwa 5000 Euro. Darüber hinaus richteten sie Schaden in Höhe von 2000 Euro an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Auto zerkratzt Haselbachtal. Ärger für eine Autobesitzerin im Ortsteil Gersdorf. Am Sonnabendnachmittag stellte sie fest, das Unbekannte den Lack ihres Fiat zerkratzt hatten. Der Schaden wird mit rund 50 Euro angegeben. Das Auto stand an der Elstraer Straße.