Polizeieinsatz auf der Bahnhofstraße Vier Fahrzeuge sind vor Ort. Ein Mann wurde festgehalten.

Polizeieinsatz am Mittag in der Döbelner Innenstadt: Ein Mann wehrte sich heftig gegen vier Beamte, die versuchen ihn festzuhalten. © Tina Soltysiak

Große Aufregung am Donnerstagmittag an der Kreuzung von Bahnhof- und Theaterstraße in Döbeln: Ein Mann, augenscheinlich ein deutscher Staatsbürger, wehrt sich heftig gegen vier Polizisten, die versuchen ihn festzuhalten. Er brüllt lautstark herum.

Wie ein Polizist auf DA-Nachfrage sagte, sei der Mann unter Drogeneinfluss Auto gefahren. „Er weigert sich, mit uns zur Blutentnahme ins Krankenhaus zu fahren“, sagte er.

Die Polizisten forderten Verstärkung an. Vier Fahrzeuge waren vor Ort. Kurzzeitig kam es zu Verkehrsbehinderungen. (DA/sol/mf)

zur Startseite