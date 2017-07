Polizeieinsatz auf dem Kornmarkt

Fast drei Stunden lang war die Polizei in der Nacht zu Freitag in Bautzen im Einsatz, um Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und jungen Asylbewerbern zu unterbinden. Das Geschehen spielte sich zwischen 22.40 Uhr und 1.30 Uhr morgens rund um den Kornmarkt ab, teilt die Polizeidirektion Görlitz mit.

Ausgangspunkt war ein Streit zwischen einem 34-jährigen Einheimischen und drei Asylsuchenden im Alter von 17, 18 und 21 Jahren. Aus diesem ergab sich eine Auseinandersetzung, in die sich weitere Personen einmischten. Beamte des Einsatzzuges , die jeden Abend auf dem Kornmarkt präsent sind, griffen sofort ein. Der 34-Jährige ließ sich davon nicht beeindrucken und trat im Folgenden gleich mehrfach in Erscheinung. Erst schlug er sich mit einem 26 Jahre alten Bekannten, ein Alkoholtest ergab bei beiden Männern rund drei Promille.

Kurze Zeit später ging der Bautzener mit einer abgebrochenen Bierflasche auf die drei Asylsuchenden zu. Die Beamten stoppten ihn und leiteten ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ein. Doch der 34-Jährige hatte immer noch nicht genug und legte sich mit einem 18-jährigen Bautzener an, der die Szene als Schaulustiger beobachtet hatte.

Quarzhandschuh und Pfefferspray sichergestellt

Ein weiterer Konflikt entzündete sich gegen 23.35 Uhr an der Einmündung zum Wendischen Graben. Dort schlugen sich ein 18-jähriger Bautzener und ein 21-jähriger Libyer. Dabei soll der Asylsuchende Pfefferspray eingesetzt haben. Die Beamten ergriffen ihn und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Pfefferspray fanden sie allerdings nicht. Da sich immer mehr Schaulustige am Kornmarkt versammelten, beorderte die Polizeidirektion weitere Kräfte zum Kornmarkt. Die Beamten kontrollierten die Umstehenden und erteilten zahlreiche Platzverweise. Ein 18-jähriger Syrer, der sich daran nicht hielt und zudem Widerstand leistete, wurde über Nacht in Gewahrsam genommen.

Der Einsatz am Kornmarkt endet gegen 1.30 Uhr. Kurz zuvor kontrollierten die Beamten noch einen Audi. Mit dem Fahrzeug aus dem Landkreis Spree-Neiße waren vier junge Männer unterwegs. Zwei der Insassen – beide Bautzener im Alter von 21 und 22 Jahren – hatten Pfefferspray, mit Quarzsand gefüllte Handschuhe und eine Sturmhaube dabei. Die Polizei zog die Gegenstände ein und erteilte Platzverweise. Zudem leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (szo)

